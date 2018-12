Manipulasi Penegakan Hukum di Negeri Religius

FILSUF Jerman Friedrich Nietzsche pernah berkata, “The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently.” Cara paling pasti untuk merusak seorang anak muda adalah mengajari dia untuk lebih menghormati mereka yang sama pikirannya ketimbang mereka yang pikirannya berbeda dari itu.

Mereka yang sama pikirannya adalah mereka yang pikirannya dibentuk oleh para politisi yang menggunakan media massa sebagai instrumen utama dalam menggiring opini untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dan karena pembentukan opini dilakukan melalui media massa yang sulit ditandingi, maka opini yang dibentuk oleh media massa diterima sebagai “kebenaran”, terlepas dari apakah hal itu betul-betul benar.

Apabila di kemudian hari ternyata “kebenaran” itu terbukti sebagai suatu kekeliruan yang nyata, maka sangat sulit untuk membalikkan persepsi publik yang sudah terlanjur menerima kekeliruan itu sebagai “kebenaran.” Media massa yang menghadirkan kekeliruan itu pun tak akan mampu membalikkan persepsi publik yang sudah terlanjur terbentuk, apalagi yang menyangkut kasus korupsi.

Inilah tragedi terbesar dalam pembentukan opini publik atas dasar kepentingan politik. Maka dibutuhkan public education dalam masyarakat yang demokratis untuk mencerna, menganalisis, dan mencari kebenaran dari setiap pemberitaan di media massa agar opini publik tidak menjadi ajang pemutarbalikan fakta dan kebenaran yang sejati.

Public education dimaksud membutuhkan komunikasi publik yang jujur dan benar tentang kebijakan publik di berbagai bidang, termasuk bidang penegakan hukum yang merupakan ranah paling rawan untuk dipermainkan oleh kepentingan politik. Sebab ketika penegakan hukum bersekongkol dan berselingkuh dengan kepentingan politik, maka akan terjadi pelacuran hukum yang memperkosa rasa keadilan masyarakat.

Dalam kondisi demikian, penegak hukum tertentu cenderung melacurkan profesinya demi kepentingan transaksional sesaat dengan menggunakan berbagai instrumen hukum sebagai justifikasi untuk menghukum targetnya, bahkan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, sebuah jargon hukum yang tega berdusta setiap hari kepada Tuhan yang nama-Nya dicatut di situ.

Ironisnya, kutipan di awal tulisan ini bukan dikemukakan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Prof. Friedrich Nietzsche, penulis buku The Will to Power, adalah seorang atheis yang pernah menulis di tembok universitasnya bahwa “Tuhan sudah mati”. Di tempat yang sama mahasiswanya menulis “Nietsche sudah mati” ketika ia wafat.

Seorang atheis seperti Nietzsche ternyata mampu membaca trend manipulasi pembentukan opini publik di akhir abad XIX bahwa persepsi mayoritas rakyat yang dibentuk oleh media massa tidak otomatis benar dan sebagian kecil masyarakat yang berpikiran lain dari itu tidak otomatis keliru.

Sebab kebenaran akan tetap saja benar, meskipun hanya satu dari seribu orang yang berpegang pada pendirian itu sementara 999 orang lainnya mengatakan ia salah. Dengan cara pandang Prof. Nietzsche yang atheis itu baiklah kita mencoba mengamati cara penegakan hukum di negeri kita yang ‘katanya’ religious ini.

Yang terjadi di negeri kita adalah bahwa penegakan hukum dijalankan bukan oleh orang-orang atheis seperti Nietzsche, melainkan oleh orang-orang beragama dan terhormat, bahkan orang-orang “yang mulia.” Karena mereka beragama, terhormat, dan mulia, maka teorinya adalah bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai dan ajaran agama dan berperilaku sebagai teladan masyarakat.

Itulah sebabnya maka mereka dengan penuh keyakinan menghakimi orang lain dengan menggunakan berbagai instrumen hukum, dan dengan berani pula memutus “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa,” seperti tertuang di bagian awal dari setiap amar putusan pengadilan.

Secara filosofis, pengadilan adalah tempat para pengadil mengadili perkara. Di masa lalu, pengadilan adalah satu-satunya institusi penegakan hukum di ranah kekuasaan kehakiman yang berhak menghakimi. Di masa sekarang media massa pun dapat menjadi pengadilan di mana awak media tertentu cenderung berperilaku sebagai “hakim-hakim” yang menghakimi dalam setiap peristiwa, bahkan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Dalam kasus korupsi hal ini sangat sering terjadi dan hak azasi manusia tidak diindahkan lagi.

Semua institusi penegakan hukum sebetulnya sudah berperilaku sebagai hakim yang menentukan seseorang bersalah atau tidak. Alat ukurnya adalah buku dan kertas yang berisi teks-teks hukum, aturan, dan undang-undang—yang semuanya adalah benda mati yang digunakan untuk menghukum manusia yang hidup.

Benda-benda mati itu sendiri tidak berisi nilai-nilai tentang kebenaran dan kejujuran, hanya berisi ketentuan-ketentuan tentang kesalahan dan pelanggaran. Itulah sebabnya maka penegak hukum hanya bisa menggunakan kacamata kuda untuk menghukum. Norma-norma lain diabaikan.

Padahal faktanya adalah, kehidupan manusia yang sedemikan kompleks ini tak bisa diatur hanya dengan teks-teks hukum yang sangat terbatas itu. Maka jangan heran kalau penegakan hukum sering tak mampu menghadirkan kebenaran dan keseimbangan keadilan, sebab hukum sebetulnya bukanlah ketentuan tentang kebenaran melainkan hanyalah suatu resultante atau kesepakatan yang dilahirkan dari rahim politik negara.

Ketika politik negara tidak mengutamakan kebenaran dan keadilan, maka hukum akan menjadi alat untuk membalas dendam, menghabisi lawan, mencari popularitas, dan mempertahankan kedudukan—bagi mereka yang menyangka bawa imoralitas adalah derajat tertinggi dari moralitas penegakan hukum. Pelacuran profesi menjadi akibatnya.

Perselingkuhan antara hukum dan politik sudah banyak terjadi di negeri kita. Salah satu contoh paling spektakuler terjadi dalam kasus Irman Gusman, mantan ketua DPD RI yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dua tahun setelah ia menjalani hukuman pokok 4 tahun 6 bulan barulah tersibak kebenaran sesungguhnya tentang kasus hukum yang menjeratnya, yaitu telah terjadi ketidakbenaran dan ketidakjujuran dalam penegakan hukum.

Belasan guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi terkemuka yang melakukan eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman berkesimpulan bahwa mantan senator Sumatera Barat itu seharusnya tidak dihukum, karena jaksa dan hakim keliru memilih pasal pidana untuk memutus perkara ini.

Proses penegakan hukum untuk kasus ini pun, menurut para pakar hukum tersebut yang memberikan anotasinya dalam buku Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, jauh menyimpang dari azas hukum yang semestinya ditegakkan.

Tapi palu sudah diketok dan Irman akhirnya dihukum dalam suatu serial sinetron politik yang berakhir di pengadilan tapi meninggalkan banyak pertanyaan di hati masyarakat.

Negara tidak dirugikan dengan uang Rp100 juta yang dituduhkan sebagai suap kepada Irman Gusman, sebab uang itu berasal dari perusahaan swasta. Dan Irman pun tidak diberi kesempatan untuk mengembalikan gratifikasi itu, meskipun ada jeda waktu 30 hari untuk mengembalikannya, menurut ketentuan undang-undang. Justru uang negara yang dihabiskan untuk menangani kasus ini ditengarai lebih besar dari pemberian tersebut. Di situlah negara dirugikan seolah-olah oleh penegak hukum.

Ada yang berpendapat bahwa negara justru dirugikan karena orang yang mempunyai kapasitas setinggi Irman Gusman dipenjarakan, padahal ia dapat berbuat banyak untuk kepentingan bangsa andai ia tidak dipenjarakan. Rekam jejaknya memberikan kesaksian tentang potensi Irman Gusman yang telah banyak bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Andai saja profesor atheis Nietzsche masih hidup dan mendengar tentang kasus ini, mungkin ia akan menyuruh kita membaca bukunya yang berisi kutipannya yang viral ini: “Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster." Barangsiapa memerangi monster harus terlebih dahulu memastikan bahwa dirinya sendiri tidak menjadi monster itu.

Lalu, kenapa politik begitu bernafsu untuk berselingkuh dengan hukum? Coba renungkan kata-kata pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dalam bukunya berjudul Freedom from Fear: “It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it.” Bukan kekuasaan itu yang korup, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kekuasan merusak mereka yang memegangnya dan ketakutan akan cambuk kekuasaan merusak mereka yang menjadi targetnya.

Dalam kondisi seperti itu maka salah satu cara untuk menghadirkan keadilan adalah melakukan perlawanan secara edukatif untuk mendidik penegak hukum yang dibutakan oleh illah-illah zaman ini, agar patuh pada sumpah jabatannya dan menjalankan hukum secara jujur dan bertanggungjawab kepada Tuhan yang nama-Nya dipinjam untuk memvalidasi sumpah jabatan itu.

Sebab setiap penegak hukum pun akan diadili dalam pengadilan Tuhan yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan kejujuran menurut ukuran Tuhan, bukan berdasarkan teks-teks hukum yang cacad yang dibuat oleh manusia yang sarat dengan berbagai kepentingan kotor.

Tapi hanya penegak hukum yang mendapat hidayah dari Tuhan, yang dapat menyadari dimana mereka telah keliru dalam menegakkan hukum, sehingga dapat berbalik dari perilaku yang tak adil dan tak jujur, lalu menegakkan hukum dalam kebenaran dan kejujuran. Dan kelompok ini sangat kecil jumlahnya sebab mayoritas penegak hukum tidak membutuhkan nasihat seperti ini. Maka mereka, walaupun mengklaim dirinya religious, perlu belajar dari Friedrich Nietzsche yang atheis itu, bahwa kebenaran akan tetap saja benar, meskipun hanya satu orang yang memperjuangkannya. [*]

Penulis adalah Pitan Daslani pemerhati dinamika politik dan hukum, yang bermukim di Jakarta dan dapat dihubungi via email di pitandaslani@gmail.com

