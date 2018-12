Ada Baliho Bertuliskan "Jesus is Moslem", PSI: Cederai Toleransi Beragama

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam pemasangan baliho “Jesus is moslem” di Cilacap. Baliho bertuliskan “I love Jesus because Jesus is Moslem” tersebut beredar di daerah Cilacap.

Dalam baliho itu, juga ada tulisan “Saya Muslim, Tidak Merayakan Natal/Tahun Baru Masehi, Tidak mengikuti ibadahnya penyembah selain Allah dan mencintai Isa sebagai Hamba dan Rosul-nya”.

Untuk diketahui, baliho tersebut dipasang di beberapa daerah di Cilacap, Jawa Tengah dan menjadi viral pada Kamis, 27 Desember 2018.

“Pemasangan baliho ini mencederai toleransi beragama yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Banyumas Raya, termasuk Cilacap,” ujar Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (28/12/2018).

Mantan Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan pemasangan baliho tersebut menyakiti perasaan umat kristiani. "Khususnya yang tanggal di Cilacap,” ujar Sigit.

“Sebagai umat Islam, saya mengecam dan memohon maaf jika aksi ini menganggu saudara-saudara kita dalam merayakan Hari Natal,” imbuhnya.

Ia menegaskan, baliho tersebut tidak layak ditampilkan karena bersifat provokatif. “Tidak selayaknya (keyakinan itu) dipertentangkan, apalagi ditampilkan dalam baliho yang provokatif semacam itu,” tegasnya.

Dia menduga, ada pihak yang mencoba memecah belah toleransi antar umat beragama di Cilacap. “Saya yakin masyarakat Cilacap akan menolak aksi-aksi provokasi semacam ini,” ungkap dia.

