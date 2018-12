Milenial Ibu Kota Bersiap Sambut Tahun Baru 2019

View this post on Instagram

Beragam peristiwa dan momen penting terjadi sepanjang tahun 2018 ... Dari selebriti, politik, bencana, Asian Games 2018 hingga prestasi Indonesia terangkum semua dalam KALEIDOSKOP OKEZONE 2018. ... Sebelum menyambut 2019, Yuk kilas balik momen momen penting tersebut melalui Kaleidoskop Okezone 2018! .. Kunjungi https://io.okezone.com/kaleidoskop/2018/ ... LIKE DAN SHARE KE TEMANMU YA! #TauCepatTanpaBatas #Okezone #kaleidoskop2018