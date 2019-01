Jual Mobil Rusak, Diler Ini Kena Sanksi Ganti Rugi Rp83 Milliar

NORTHWEST - Diler mobil Mercedes Benz di Northwest, AS menjual mobil Ferrari F430 kepada salah satu pelanggannya. Namun petaka terjadi, dimana supercar yang identik dengan warna merah tersebut mengalami kerusakan dari keluhan pemiliknya.

Kerusakan yang diraskaan Hamid Adeli sebagai pemilik Ferrari tersebut langsung menghubungi diler dan uniknya diler tersebut justru melakukan perbaikan di bengkel Ferrari Plano, Texas. Demikian seperti dkutip dari Carscoops, Rabu (2/1/2019).

Saat mobil dalam perbaikan, diler Mercedes Benz menolak rekomendasi perbaikan header knalpot yang diketahui bocor. Namun belakangan Hamid mengetahui adanya kebocoran tersebut dan diler Mercedes justru mengatakan mobil dalam kondisi baik.

Diler Mercedes Benz tersebut terkesan angkat tangan pada kerusakan pada mobil yang dijualnya. Hingga membuat Hamid melakukan gugatan terhadap diler tempat membeli Ferrari tersebut.

Dalam gugatannya, Hamid menilai diler Mercedes Benz melakukan kecurangan dengan menjual mobil dengan kondisi rusak. Selain itu diler juga dituntut atas lepas tangan terhadap garansi yang diberikan kepada konsumen.

Dalam persidangan, hakim memenangkan gugatan Adeli, yakni 6.835 dolar AS sebagai ganti rugi waktu, 13.366 dolar AS biaya tak terduga dan 5,8 juta dolar AS ganti rugi.

