Diprotes Saudi, Netflix Tarik Episode Komedi yang Protes Putra Mahkota

NETFLIX mencabut sebuah episode komedi satir yang mengkritik penguasa kerajaan Arab Saudi dari layanan streaming mereka di negeri itu.

Episode kedua Patriot Act, dengan komedian AS berdarah India, Hasan Minhaj, dihapus setelah pemerintah Saudi menyampaikan keberatan resmi. Menurut mereka, komedi itu telah melanggar hukum anti-kejahatan siber Saudi.

Kepada Financial Times (FT) Inggris, Netflix mengatakan bahwa mereka sangat mendukung kebebasan artistik tetapi harus mematuhi hukum setempat.

Kendati dihapus dari Netflix, orang-orang di Arab Saudi masih dapat menonton episode itu di saluran YouTube.

Dalam episode yang dicabut itu, Minhaj mengkritik Putra Mahkota Mohammed Bin Salman terkait pembunuhan Oktober lalu terhadap jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.

Khashoggi adalah wartawan yang blak-blakan dalam kritiknya terhadap keluarga kerajaan Saudi, dan artikel-artikelnya di Washington Post banyak mengkritik putra mahkota, Mohammed bin Salman.

Saudi menyangkal keterlibatan bahwa putra mahkota, namun telah menahan dan mendakwa 11 orang untuk pembunuhan tersebut.

Dalam episode itu, Hasan Minhaj juga mengkritik langkah Saudi dalam konflik di Yaman.

Dilaporkan FT, Netflix menyatakan telah menghapus episode itu minggu lalu menyusul permintaan dari Komisi Komunikasi dan Teknologi Informasi kerajaan.

Netflix mengatakan: "Kami sangat mendukung kebebasan artistik di seluruh dunia, dan hanya mencabut episode ini di Arab Saudi setelah kami menerima permintaan yang sah secara hukum -dan untuk mematuhi hukum setempat."

.@hasanminhaj of @patriotact has been a strong, honest and (funny) voice challenging Saudi Arabia + Mohammed bin Salman in the wake of #khashoggi’s murder. He brought awareness about Yemen.



Quite outrageous that @netflix has pulled one of his episodes critical of Saudi Arabia.— Karen Attiah (@KarenAttiah) January 1, 2019