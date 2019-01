Militer AS Minta Maaf Atas Lelucon Pengeboman New York di Malam Tahun Baru

NEW YORK – Komando Strategis Amerika Serikat (AS) yang mengawasi persenjataan nuklir Washington, telah meminta maaf atas tulisannya di Twitter yang mengatakan siap untuk "menjatuhkan sesuatu yang jauh, jauh lebih besar" daripada bola Times Square New York. Pesan yang di-posting pada malam tahun baru tersebut disertai dengan tayangan video yang memperlihatkan penjatuhan bom oleh pesawat pengebom B-2.

Beberapa saat kemudian Komando Strategis AS menghapus pesan tersebut, menyebutnya lelucon yang buruk dan menggantinya dengan dengan permintaan maaf. Namun, insiden tersebut telah terlanjur memicu kemarahan di internet.

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies. — US Strategic Command (@US_Stratcom) December 31, 2018