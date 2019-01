JAKARTA - Toyota akhirnya resmi meluncurkan generasi kedelapan sedan mewah Camry yang sebelumnya sudah dipasarkan di Jepang, Amerika Serikat dan wilayah Asia Tenggara. Kini giliran Indonesia yang menjadi lokasi peluncuran setelah beberapa waktu lalu Thailand.

"Komitmen kami ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen. Hari ini kami akan mengumumkan produk All New Camry. Camry terbaru hadir dengan teknologi terbaru dan fitur-fitur terbaru dalam kelasnya," kata Presiden Director Toyota Astra Motor, Yoshihiro Nakata, di Bluegrass, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Toyota Camry sendiri memiliki keunggulan berbeda dibanding generasi lamanya. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

"All New Camry memiliki perombakan dan desain yang berbeda. Sebelumnya lebih kalem sekarang lebih stylist dan agresif. Kemudian ada fitur-fitur yang lebih canggih, agresif, smart, dan confident," ungkap Anton.

Adapun beberapa fitur baru yang disematkan yakni lower center gravity yang membuat mobil lebih stabil, handlingnya lebih mantap saat dikemudikan.

Generasi kedelapan ini, Toyota juga memboyong all new Camry berteknologi hybrid, yang diambil dari pengembangan generasi keempat. Dengan penggunaan teknologi terbaru hybrid tersebut, Toyota mengklaim Camry memiliki performa lebih baik.

"Baterai dari hybrid, dulu ada dibagasi dan sekarang berada di passanger belakang. Sehingga bagasi akan muat lebih banyak," imbuh Anton.

Menariknya lagi, dari sisi interior kaca depan lebih besar dan banya fitur semacam ponsel pintar yang dihadirkan, diantaranya adjustable driving mode, HEV type, wireless charger, rear reclining seat, multimedia screen touch, dan banyak lagi. Selain itu, keamanan mobil pun diklaim lebih baik.

Toyota all new Camry hadir dengan tiga pilihan yakni tipe G 3.5 liter yang dibanderol dengan harga Rp613 juta, tipe V automotik Rp600 juta dan tipe hybrid 2.5 liter dengan harga Rp860 juta. Seluruh tipe hadir dengan pilihan warna Red Mica, Gratphite Me, dan Burning Black

