JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang merek di Indonesia, menjadi produsen pertama yang meluncurkan produk terbarunya di awal 2019.

Toyota all new Camry sebagai model pembuka perdana dari jajaran produk Toyota yang akan diluncurkan sepanjang 2019. Sedan mewah generasi kedelapan ini menjadi model pamungkas pembuka tahun yang berharap all new Camry menjadi pilihan utama bagi konsumen yang membutuhkan sedan kelas premium.

"Mudah2an New Camry mendapatkan tempat di hati pelanggan, sehingga menjadi pilihan utama untuk calon pembeli yang ingin memiliki sedan high/premium," ungkap Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Selasa (8/1/2019).

PT TAM sendiri diperkirakan akan meluncurkan enam model baru Seperti diketahui keenam model terbaru di 2018 antara lain Yaris, Alphard, Vellfire, Altis, Vios dan hadir dengan ubahan ringan atau facelift, kemudian C-HR merupakan sosok produk terbaru.

Model andalan yakni Toyota Avanza terbaru, telah diungkap akan diluncurkan bulan ini, rencana tersebut diungkap langsung Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, saat ditemui dalam peluncuran all new Camry di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

"Sebenernya officialy belom. kita masih melakukan persiapan untuk launch. tp memang betul bulan ini akan launching avanza. untuk info lebih lanjutnya akan diinformasikan," pungkasnya.

(muf)