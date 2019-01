JAKARTA - Peluncuran sedan mewah Toyota All New Camry untuk pasar automotif Indonesia telah dilakukan. Sebagai produk yang baru saja diluncurkan, Toyota menjamin calon konsumen tidak harus menunggu waktu inden yang cukup lama.

Toyota sendiri telah melakukan distribusi all new Camry ke beberapa jaringan diler resminya, sehingga konsumen yang ingin memesan tak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan mobil yang dibelinya.

"Bulan ini Toyota all new Camry sudah bisa digunakan oleh konsumen yang telah memesan, unitnya sudah tersedia di jaringan diler resmi Toyota," ungkap Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

Dengan begitu, konsumen Toyota all new Camry tak perlu menunggu lama untuk merasakan sensasi kemewahan yang dimiliki generasi kedelapan Camry.

Toyota all new Camry hadir dengan tiga pilihan yakni tipe G 3.5 liter yang dibanderol dengan harga Rp613 juta, tipe V automotik Rp600 juta dan tipe hybrid 2.5 liter dengan harga Rp860 juta. Seluruh tipe hadir dengan pilihan warna Red Mica, Gratphite Me, dan Burning Black.

Layaknya kendaraan mewah, all new Camry dibekali fitur keselamatan diantaranya blind spot monitor, rear cross traffict alert, brake hold function, airbag 7 titik, serta teknologi ABS, EBD, BA, VSC dan HSA.

(muf)