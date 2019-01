JAKARTA- Dua model new Avanza Dan new Avanza Veloz akan diluncurkan PT Toyota Astra Motor (TAM) pada 15 Januari 2019, di Jakarta. Beberapa bocoran Tampilan new Avanza pun mulai banyak bermunculan.

Salah satu model new Avanza Veloz sebagai tipe termewahnya, memperlihatkan penyegaran yang cukup besar. Point utamanya terlihat Di bagian depan dimana lampu bertingkat menjadi identitas baru pada new Avanza Veloz.

Bahkan jika dicermati sosok Tampilan Veloz terbaru mengingatkan pada Tampilan MPV premium Voxy, Yang juga memiliki lampu depan bertingkat dengan bilah grille besar yang memisahkan lampu utama dengan lampu DRL.

Baca Juga: Mengenal Fitur Keselamatan Aktif & Pasif di Mobil

Sedangkan kisi sisi samping bawah bumper Yang ditempatkan foglamp juga tak jauh berbeda dengan desain pada Voxy. Namun Voxy telah menggunakan lampu LED, sebagai lampu positioning lamp.

Dengan Tampilan terbaru tersebut Toyota new Avanza saat ini sudah mulai bisa di pesan. Beberapa jaringan dealer Toyota sudah membuka pesanan new Avanza untuk konsumen. Meski Toyota belum mengungkap pasti harga resmi model MPV sejuta umatnya, namun ada tenaga penjual yang berani menawarkan diskon untuk pemesanan sebelum peluncurannya.

(muf)