CHIBA – Pameran Tokyo Auto Salon yang berlangsung 11-13 Januari 2019, dimanfaatkan produsen Honda untuk pamer berbagai pengembangan dunia automotif, mulai modifikasi yang menampilkan aksesori tuner Modulo dan Mugen, Honda Racing dan juga jajaran sepeda motor.

Sentuhan divisi racing menghasilkan berbagai model kendaraan yang menarik bagi pengunjung seperti all new Honda Civic Type R Prototype tampil dengan desain bodi yang lebih agresif dimana menggunakan bahan karbon fiber dan paduan warna merah yang terkesan sporty mulai dari bumper, diffuser hingga rear wing-nya.

Desain lampu depannya menggunakan LED Headlight yang diberi kesan smoked berwarna hitam. Untuk alloy wheel-nya menggunakan pilihan alloy wheel 20 inchi dengan aksen paduan warna piano black dan merah. Sementara untuk ukuran bannya, menggunakan ukuran 245 untuk menghasilkan performa yang tinggi.

“All New Honda Civic Type R merupakan penggambaran highest level performance engineering daripada Honda Racing DNA itu sendiri” Senior Vide President Honda Motor Europe Philip Ross, dalam keterangan resminya yang diterima Okezone Sabtu (12/1/2019).

Untuk display mobil aksesoris Modulo, Honda menampilkan New Honda Vezel Touring Modulo X Concept untuk pertama kalinya. Selain itu ada juga Honda S660 Modulo X 2019 serta Honda Step Wgn Modulo X. Sementara itu untuk display mobil aksesoris Mugen, Honda menampilkan All New Honda Insight Mugen, All New Honda CR-V Mugen, Honda N-Van Mugen serta Honda Civic Type R Mugen Concept dan Honda Civic Type R Mugen RC 20 GT Concept.

Honda berpartisipasi pada ajang Tokyo Auto Salon sebagai bentuk kesenangan yang dituangkan oleh Honda dalam dunia otomotif dan juga menunjukkan daya tarik serta hasratnya terhadap dunia olahraga balap, baik roda empat maupun roda dua.

(muf)