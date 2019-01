JAKARTA - Dunia otomotif kembali berduka setelah tragedi nahas menimpa seorang bikers asal Jakarta, Iqbal Hakim. Pria yang menyukai dunia otomotif ini mengalami kecelakaan serius saat track day di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 12 Januari.

Saat itu, Iqbal diketahui tengah melakukan latihan track day dengan menunggangi Ducati Panigale V4 S yang terkenal sebagai motor jalanan terkencang.

Ducati yang ditungganginya tersebut diduga mengalami masalah dalam pengereman. Sehingga menyebabkan insiden tersebut terjadi dan merengggut nyawa Iqbal Hakim yang juga merupakan seorang motovlogger.

Dari insiden ini, Ducati Indonesia menghaturkan belasungkawa kepada pembalap ini. “You have all your duties fulfilled, in your heart, there was not guilt. So you shall forever stay at ease and in the heavens above, Ride In Peace @Iqbalgod86,” tulis akun milik Ducati Indonesia.

Bukan hanya dari Ducati, ucapan belasungkawa pun diutarakan oleh beberapa kerabat dan sesama pembalap.

“Udah sesafety apapun, selengkap lengkapnya pake safety gear, seaman apapun ambil racing line di track. Kalau emang udah mau diambil Tuhan ya bisa apa.. Ride in Peace bro @Iqbal Hakeem. Non-famous motovlogger favorit dengan motornya yang super sangar. S1000RR & R1,” tulis pemilik akun @yoga_ditoo.

