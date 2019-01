MELBOURNE - Pengemudi wanita di Melbourne berhasil selamat setelah mobil Hyundai Santa Fe tertiban papan penunjuk arah berukuran besar di jalan bebas hambatan.

Seperti dilansir Carscoops Senin (14/1/2019), kecelakaan yang terekam kamera dasbor mobil pengendara memperlihatkan, papan penunjuk arah berukuran besar berbahan besi tiba-tiba terjatuh dan langsung menghantam Hyundai Santa Fe yang tengah melintas di bawahnya.

Saat tertiban penunjuk arah, Hyundai Santa Fe sempat oleh akibat hantaman tersebut. Namun beruntung karena mobil memiliki material struktur rangka baja atau Advanced high strength stell (AHSS) pengemudi yang diketahui wanita hanya mengalami luka ringan.

Produsen Hyundai sendiri mengklaim penggunaan teknologi AHSS pada produknya tersebut menjanjikan keamanan bagi penumpang karena mampu menyerap dan mengurangi distorsi jika mobil terkena benturan.

Selain fitur keselamatan pasif, Hyundai Santa Fe juga dibekali dengan sistem keselamatan aktif seperti rem Anti-lock Braking Sysytem (ABS) dengan Elcectric Brake Distribution (EBD), Electronic Stability Control (ESC), Downhill Brake Control, dan Hill-Start Assist Control (HSA), smart immobilizer key, dan Electric Parking Brake dengan Autohold.

Di Indonesia sendiri Hyundai juga pasarkan Santa Fe yang saat ini telah masuk pada generasi keempatnya. Peluncuran dilakukan di ajang GIIAS 2018, untuk memboyong SUV premium tersebut konsumen harus menebusnya dengan harga Rp499 juta.

EXCLUSIVE: This incredible dash cam vision just in to the @9NewsMelb newsroom shows the moment a giant road sign plummets from a gantry crushing the 4WD below. Somehow the 53 YO woman escaped serious injury, expected to be discharged from hospital today. pic.twitter.com/3PwxpQeovV— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 9, 2019