JAKARTA - Dua model MPV kembar Toyota new Avanza dan Daihatsu New Xenia akan meluncur hari ini. Seperti peluncuran sebelumnya, Toyota Avanza lebih dulu diluncurkan lebih awal dari Daihatsu new Xenia.

Toyota new Avanza sendiri berdasarkan undangan yang diterima Okezone akan diluncurkan di salah satu hotel mewah di Jakarta. Sedangkan Daihatsu Xenia mengambil lokasi di kawasan BSD, Tangerang Selatan.

Toyota new Avanza hadir dengan konsep penyegaran, diman desain eksterior tampil lebih mewah dengan lampu bertingkat yang dipisahkan dengan bilah dibagian tengahnya. Disisi samping terdapat kisi layaknya milik Xpander namun ditempatkan foglamp, Toyota mengadopsi dari model Voxy yang tak lain merupakan model MPV premiumnya.

Bagian belakang Toyota new Avanza memberikan tambahan lampu yang tersambung ke bagian pintu bagasi dengan tambahan list krom dibagian tengahnya.

Serupa dengan ubahan yang terjadi pada Avanza, Daihatsu Xenia pun memiliki tampilan yang sama dan tidak ada pembeda. Namun model penyegaran kali ini, Daihatsu Xenia memiliki pilihan mesin 1.5 liter.

Toyota new Avanza berdasarkan pengakuan tenaga penjual, mengungkap untuk tipe terendahnya akan dibanderol dengan harga Rp191 juta sedangkan tipe tertingginya yakni Veloz akan dibanderol dengan harga Rp239 juta.

Sedangan untuk harga yang akan dibanderol untuk new Xenia, produsen Daihatsu masih menutup rapat harga MPV andalannya tersebut. Namun berdasarkan bocoran dari tenaga penjual, Daihatsu new Xenia akan mengalami kenaikan sebesar Rp5 juta hingga 10 juta.

Jika informasi tersebut tidak meleset maka banderol Xenia untuk tipe terendah mencapai 188.350 juta sedangkan tipe tertingginya dibanderol Rp222 juta.

