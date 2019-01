LOS ANGELES – Dua remaja di kota Layton, Negara Bagian Utah, Amerika Serikat (AS) mengalami kecelakaan saat mengendarai truk pick up dengan mata tertutup untuk mengikuti tantangan bernama “Bird Box Challenge”.

Berdasarkan keterangan Kepolisian Layton yang dikutip dari Straits Times Senin (14/1/2019), salah seorang remaja itu mengenakan topi yang menutupi bagian matanya, menyebabkan dia kehilangan kendali kendaraannya keluar jalur dan menabrak mobil yang berada di jalur yang berlawanan.

Remaja berusia 17 tahun yang tidak disebutkan namanya itu mengemudi bersama dengan seorang remaja lainnya yang berusia 16 tahun. Keduanya dikabarkan selamat dari kecelakaan tersebut tanpa mengalami cedera serius.

Kedua remaja itu disebut tengah melakukan tantangan yang disebut sebagai “Bird Box Challenge” yang dilakukan dengan merekam diri mereka melakukan berbagai kegiatan menggunakan penutup mata.

“Bird Box Challenge saat mengemudi ... hasil yang dapat diprediksi. Ini terjadi pada Senin sebagai akibat dari pengemudi yang menutupi matanya saat mengemudi di Layton Parkway. Untungnya tidak ada yang terluka,” tulis Departemen kepolisian Layton melalui akun twitter resmi mereka, Jumat (11/1/2019).

Mereka juga membagikan foto dari kedua mobil yang terlibat dalam kecelakaan itu. Truk pick up yang dikendarai remaja itu terlihat mengalami kerusakan di bagian depan dengan bumber yang bengkok. Sedangkan sebuah mobil lain berwarna putih yang ditabrak terlihat rusak di bagian sebelah kiri.

Bordbox Challenge membuat orang-orang melakukan aktivitas dengan mata tertutup

“Ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang seberbahaya ini, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga semua orang di jalan,” kata Letnan Travis Lyman dari Departemen Kepolisian Lyton.

Bird Box Challenge terinspirasi dari film Netflix berjudul Bird Box yang diperankan oleh Sandra Bullock. Film tersebut mengisahkan orang-orang yang harus melakukan segala hal dengan mata tertutup untuk menghindari melihat makhluk gaib yang dapat membuat orang bunuh diri.

