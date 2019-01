NEW YORK – Badai salju musim dingin melanda negara bagian Atlantik Tengah, Amerika Serikat (AS) dan memaksa tertundanya penerbangan masuk dan keluarnya serta pembatalan dari ratusan penerbangan di Bandara Internasional Dulles pada Minggu, 13 Januari. Badai tersebut dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya tujuh orang tewas dalam kecelakaan di seluruh AS.

Jutaan penduduk di 10 negara bagian AS, termasuk Washington, DC, berada di bawah peringatan badai musim dingin dimulai sejak hujan yang terjadi di Meksiko. Badai itu diperkirakan akan menyapu 2.900 km wilayah Amerika Serikat dari Colorado hingga ke Pantai Timur.

Menurut situs pelacakan penerbangan Flightaware yang dilansir Reuters, Senin (14/1/2019), sebanyak 1.624 penerbangan dibatalkan untuk masuk dan keluar dari bandara AS pada Minggu. Sebagian besar penerbangan berasal dari Bandara Nasional Ronald Reagan Washington dan Dulles,. Sekira 3.113 keberangkatan selanjutnya juga tertunda.

"FAA telah menerapkan pemberhentian darat di Dulles karena cuaca, yang berdampak pada penerbangan masuk dan keluar," kata bandara Dulles melalui Twitter, merujuk pada pernyataan Federal Aviation Administration (FAA).

"Maskapai penerbangan Anda akan memiliki informasi terbaru tentang dampak penerbangan. Terima kasih atas kesabaran Anda,” lanjut pernyataan itu.

Beberapa maskapai besar dilaporkan membebaskan biaya untuk mengubah atau memesan ulang penerbangan.

Sebelumnya, pada 12 Januari, empat orang dilaporkan tewas di Missouri dan tiga orang lainnya tewas di Kansas dalam kecelakaan di jalan raya akibat badai salju, menurut pihak berwenang dari kedua negara.

(dka)