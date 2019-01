JAKARTA - Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan Ke-57 Program Studi Strategi Operasi Laut Program Magister Terapan TA. 2019 resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

Pembukaan tersebut dilakukan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dalam upacara militer yang dilaksanakan pada hari Senin (14/1/2019) bertempat di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Jakarta Selatan.

Turut mendampingi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D selaku Direktur Magister Terapan Angkatan Laut.

Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-57 TA. 2019 akan dilaksanakan selama 44 minggu yang diikuti 150 Perwira Menengah (Pamen) pilihan dari seluruh Indonesia dan Negara Sahabat yang terdiri dari 138 Perwira Mahasiswa (Pasis) TNI AL, 2 masing-masing TNI AD dan TNI AU serta para Pasis dari 8 Negara Sahabat yaitu Australia, India, Malaysia, Singapura, Pakistan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand.

Lulusan Seskoal diarahkan menjadi Komandan dan Staf Komando di lingkungan struktural TNI AL/ TNI dan di luar struktur TNI AL.

Seskoal menyelenggarakan Program Studi Strategi Operasi Laut sebagai Program Studi unggulan yang berstandar Nasional maupun Internasional sebagai wujud Center Of Excellent On Naval and Maritime Science.

Seskoal dituntut untuk mampu membentuk Perwira Menengah yang dapat mengembangkan ide-ide pemikiran strategis secara konseptual terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagi Poros Maritim Dunia.

Perwira Magister Terapan Operasi Laut lulusan Seskoal diharapkan nantinya juga mampu menjadi peneliti awal yang inovatif di bidang Strategi Operasi Laut dan dapat menjalin hubungan kemitraan dan jejaring dengan berbagai instansi dalam maupun luar negeri guna menunjang peningkatan dan pengembangan keilmuan dalam memperkuat keamanan maritim.

Saat ini Pendidikan Reguler Seskoal merupakan Pendidikan Magister Terapan Program Studi Strategi Operasi Laut, dengan Kurikulum Pendidikan menggunakan beban kuliah 55 sks (satuan kredit semester) dengan kewajiban menyusun Tugas Akhir berupa Tesis. Hasil tesis terpilih dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional bereputasi.

Turut hadir para profesor dan dosen dari universitas lain dan para pejabat utama TNI AL antara lain Wakasal Laksdya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M., pejabat yang mewakili Dansesko TNI, Danseskoad, Danseskoau, Kasespimen Polri, Para Pangkotama TNI AL dan undangan lainnya.

