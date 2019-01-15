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Resmi Meluncur, Harga Toyota Avanza Tidak Naik

Mufrod, Jurnalis · Selasa 15 Januari 2019 13:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 15 15 2004691 resmi-meluncur-harga-toyota-avanza-tidak-naik-2ZYw8D0vfj.jpg (Foto: Mufrod/Okezone)
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JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya resmi meluncurkan new Avanza dan Veloz untuk konsemen Indonesia. Hadir dengan ubahan facelift, Toyota tetap mempertahankan harga Lama tanpa kenaikan.

Hal tersebut diungkap langsung Direktur Marketing PT Toyota-Astra Motor (TAM) Minamide yang mengatakan Toyota new Avanza akan ditawarkan dengan harga lama dari model sebelumnya.

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"Harga tetap sama, namun terdapat fitur baru yang ada pada Toyota new Avanza, ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Indonesia," ungkap Minamide, di peluncuran New Avanza di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

 

Berikut harga Toyota new Avanza dan New Veloz 2019

AVANZA 1.3 E STD M/T : Rp 188.600.000

AVANZA 1.3 E STD A/T : Rp 199.800.000

AVANZA 1.3 E M/T: Rp 191.100.000

AVANZA 1.3 E A/T: Rp 202.300.000

AVANZA 1.3 G M/T: Rp 208.950.000

AVANZA 1.3 G A/T : Rp 219.650.000

AVANZA 1.5 G M/T : Rp 221.250.000

AVANZA 1.3 Veloz M/T : Rp 215.650.000

AVANZA 1.3 Veloz A/T : Rp 227.450.000

AVANZA 1.5 Veloz M/T : Rp 227.650.000

AVANZA 1.5 Veloz A/T : Rp 239.450.000

 

(ahl)

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