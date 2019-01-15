JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya resmi meluncurkan new Avanza dan Veloz untuk konsemen Indonesia. Hadir dengan ubahan facelift, Toyota tetap mempertahankan harga Lama tanpa kenaikan.
Hal tersebut diungkap langsung Direktur Marketing PT Toyota-Astra Motor (TAM) Minamide yang mengatakan Toyota new Avanza akan ditawarkan dengan harga lama dari model sebelumnya.
"Harga tetap sama, namun terdapat fitur baru yang ada pada Toyota new Avanza, ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Indonesia," ungkap Minamide, di peluncuran New Avanza di Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Berikut harga Toyota new Avanza dan New Veloz 2019
AVANZA 1.3 E STD M/T : Rp 188.600.000
AVANZA 1.3 E STD A/T : Rp 199.800.000
AVANZA 1.3 E M/T: Rp 191.100.000
AVANZA 1.3 E A/T: Rp 202.300.000
AVANZA 1.3 G M/T: Rp 208.950.000
AVANZA 1.3 G A/T : Rp 219.650.000
AVANZA 1.5 G M/T : Rp 221.250.000
AVANZA 1.3 Veloz M/T : Rp 215.650.000
AVANZA 1.3 Veloz A/T : Rp 227.450.000
AVANZA 1.5 Veloz M/T : Rp 227.650.000
AVANZA 1.5 Veloz A/T : Rp 239.450.000
(ahl)