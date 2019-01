JAKARTA - Kemunculan gambar Toyota New Avanza telah terkuak sejak awal tahun. Desain bumper depan yang menjadi tempat foglamp dinilai mengikuti pesaingnya Mitsubishi Xpander.

Menanggapi hal tersebut, Communication Dept Manager PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy menegaskan bahwa desain Toyota New Avanza dikembangkan dari model yang dimiliki Toyota. Sehingga desain yang ada pada Avanza tidak mengikuti model lain ataupun dari pesaingnya.

"Kita kembangkan new Avanza dan New Veloz dari model yang dimiliki Toyota seperti Voxy dan Vellfire yang memiliki desain samping bumper yang menjadi ciri khas model tersebut," ujar Anton di peluncuran New Avanza & New Veloz di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Sebagaimana diketahui desain bumper sisi samping new Avanza dan new Veloz dinilai mirip dengan pesaingnya. Namun model MPV premium Toyota Voxy juga telah lama memiliki desain yang saat ini dinilai banyak disenangi konsumen di Indonesia.

"Pilihan desain panel foglamp tersebut kita gunakan karena konsumen suka dengan model seperti itu, seperti new Avanza yang dikembangkan berdasarkan masukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," pungkas Anton Jimmy.





(ahl)