TANGERANG - Daihatsu resmi meluncurkan Grand New Xenia di Astra International Daihatsu BSD, Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Selasa (15/1/2019).

Produk MPV itu sengaja diperkenalkan pada tanggal 15, bertepatan dengan kehadiran Daihatsu Xenia di Indonesia yang kini telah memasuki usia 15 tahun.

"New Xenia ini hadir dengan performa mesin 1.500 cc berteknologi dual VVT-i, performanya pun lebih bertenaga. Mengusung konsep Modern, Tough and Sporty, varian terbaru dari Xenia tersebut tampil lebih modern, gagah, dan sporty," kata Tetsuo Miura, President Director of PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

Senada dengan new Avanza, sisi eksterior, terdapat tampilan baru pada bumper depan, belakang, serta alloy wheel. Kemudian desain lampu depan dan belakang juga terlihat lebih dinamis menggunakan headlamp LED yang menghasilkan pencahayaan lebih maksimal.

Bagian interiornya menampilkan suasana kabin berbeda dengan 2 tone colors, desain center cluster melalui sentuhan black piano. Kemudian dipadukan teknologi kekinian digital Air Conditioner (AC) yang menjadikannya kesan mewah.

Sedangkan untuk audionya, New Xenia menawarkan 2-Din touchscreen audio. Pada beberapa varian, audionya sudah didukung oleh teknologi konektivitas yang menghubungkannya dengan smartphone.

Pengemudi juga dapat dengan mudah mengontrol audio dari stir, power outlet pada baris pertama dan kedua, audio speakers di 6 titik semakin memberikan kenyamanan dan keasikan tersendiri saat digunakan berkendara," ungkap Miura.

New Xenia pun telah dilengkapi dengan rear camera, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Khusus untuk Grand New Xenia 1.5, dilengkapi dengan fitur keselamatan yang Iebih advanced, seperti Anti Lock Brake System (ABS) serta Electronic Brakeforce Distribution (EBD).

Terdapat total 8 pilihan warna New Xenia, diantaranya adalah 3 pilihan warna baru, yakni Pearl White, Bronze Metallic, dan Blue Metallic. Ditambah 5 warna lainnya, Icy White, Classic Silver, Dark Red Metallic, Dark Grey Metallic, dan Midnight Black.

"Sebagai sahabat keluarga, Xenia telah terbukti keistimewaan dan kehandalannya selama 15 tahun. Gand New Xenia hadir dengan total 10 varian, dengan harga yang dimulai dari Rp183.350.000 sampai Rp228.950.000," tukasnya.

