JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan new Avanza dan new Veloz sebagai jawaban dari hadirnya Mitsubishi Xpander yang sempat menggoyang pasar MPV sejuta umat tersebut.

Meski memiliki label facelift dengan ubahan yang terletak pada eksterior dan interior. Secara keseluruhan new Avanza resmi tampil dengan fasia yang lebih elegan dan sporti dari versi lawasnya.

Tampilan depan Toyota memberi sentuhan gaya elegan dengan lampu bertingkat antara positioning light dengan headlamp yang terpisah dengan bilah berukuran besar. Bagian bawah terdapat airdam berukuran besar yang membantu sistem pendinginan sektor pacu.

Sektor tampilan depan yang cukup menarik perhatian yakni sisi foglamp yang desainnya mirip2 dengan pesaingnya yakni Mitsubishi Xpander. Namun polemik tersebut, diungkap Toyota pengembangannya berasal dari beberapa model Toyota.

"Untuk pengembangannya, desain new Avanza memiliki bahasa desain yang memiliki unsur kemewahan dari model premiumnya seperti Voxy dan Vellfire yang memiliki sisi samping bumper yang kini di adopsi new Avanza," ungkap Communication Dept Manager PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy, saat peluncuran new Avanza di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Selain itu terkait soal harga Hal tersebut diungkap langsung Direktur Marketing PT Toyota-Astra Motor (TAM) Minamide yang mengatakan Toyota new Avanza akan ditawarkan dengan harga lama dari model sebelumnya.

"Harga tetap sama, namun terdapat fitur baru yang ada pada Toyota new Avanza, ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Indonesia," ungkap Minamide.

Berikut harga Toyota New Avanza dan new Veloz:

AVANZA 1.3 E STD M/T : Rp 188.600.000

AVANZA 1.3 E STD A/T : Rp 199.800.000

AVANZA 1.3 E M/T: Rp 191.100.000

AVANZA 1.3 E A/T: Rp 202.300.000

AVANZA 1.3 G M/T: Rp 208.950.000

AVANZA 1.3 G A/T : Rp 219.650.000

AVANZA 1.5 G M/T : Rp 221.250.000

AVANZA 1.3 Veloz M/T : Rp 215.650.000

AVANZA 1.3 Veloz A/T : Rp 227.450.000

AVANZA 1.5 Veloz M/T : Rp 227.650.000

AVANZA 1.5 Veloz A/T : Rp 239.450.000

