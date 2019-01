JAKARTA - PT Toyota Astra Motor mengungkap tidak menaikkan harga new Avanza dan Veloznya meski telah melakukan banyak ubahan di sektor eksterior dan interiornya. New Avanza sendiri dibanderol paling murah Rp188,6 juta.

Selain harga tersebut, masyarakat di seluruh Indonesia bisa membeli new Avanza dengan harga yang sangat murah yakni hanya Rp99 juta. Model yang ditawarkan merupakan new Avanza produksi 2019.

TAM memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki new Avanza dengan harga murah dan dengan cara mudah. Dimana konsumen cukup mendatangi diler resmi Toyota untuk bisa mendapatkan kupon untuk memiliki kesempatan mendapatkan new Avanza dengan harga murah tersebut.

"Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki new Avanza dengan harga Rp99 juta. Terdapat 3 unit new Avanza yang bisa didapatkan,"ungkap Manager of Public Relations Rouli Sijabat, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain new Avanza, pemilik Avanza Veloz juga bisa menukarkan model lama dengan yang baru tanpa harus menambah biaya apapun. Cara yang dilakukan pun sama yakni harus mengunjungi diler sebanyak-banyaknya untuk bisa berkesempatan menang.

Dalam situs pengenavanzaveloz.com tertera dua tahapan yang harus dilakukan masyarakat yakni mendatangi diler dan memasukkan kode kupon untuk bisa memenangkan new Avanza dan new Veloz.

(muf)