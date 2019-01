JAKARTA - Operasional penggunaan Laboratorium Riset Multidisiplin Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) akhirnya diresmikan dalam rangkaian acara puncak Dies Natalis ke-58 FMIPA UI di kampus UI Depok hari ini.

Membangun budaya riset terapan melalui sinergi lintas sektor, menurut Managing Director Sinar Mas Saleh Husin melatarbelakangi kemitraan pihaknya dengan FMIPA UI.

loading...

“Kami meyakini kerja sama semacam ini akan semakin memperkuat budaya penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk sektor industri,” kata Saleh Husin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Turut hadir dalam peresmian antara lain Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati dan Wakil Rektor UI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bambang Wibawarta.

Baca Juga: Presiden Jokowi Soroti Anggaran Riset Rp24,9 Triliun: Itu Gede Banget

Fasilitas peralatan laboratorium FMIPA UI didukung penuh oleh Sinar Mas Group yang telah mengucurkan dana Rp7 miliar.

Dalam kegiatan Dies Natalis bertajuk Science and Innovation in Industry 4.0: Reinventing The Human Capital ini, Saleh mengatakan, kemitraan swasta dengan perguruan tinggi sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat riset kolaboratif lintas sektor. Sinar Mas berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi riset.

Baca Juga: Anggaran Riset Indonesia Tidak Besar, Tapi Sudah Berprestasi

"Hasilnya bagi kami akan sangat bermanfaat, di antaranya guna pengembangan industri pulp dan kertas serta perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” katanya.

(rhs)