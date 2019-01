JAKARTA - Peluncuran Toyota New Avanza tentu tak hanya dinanti konsumen loyalisnya di tanah air. Produsen Mitsubishi yang memiliki produk Xpander sebagai pesaing new Avanza tentu juga menanti ubahan yang terdapat pada mobil MPV sejuta umat tersebut.

Pasca peluncuran Toyota new Avanza, Mitsubishi tampaknya senang dengan ubahan yang dilakukan Toyota pada produk MPV andalannya tersebut. Bahkan penyegaran yang ada akan dijadikan peluang semakin yakinnya Mitsubishi penjualan Xpander akan tetap besar.

"Kami ucapkan selamat buat Toyota dan Daihatsu atas diluncurkannya Avanza dan Xenia. Dengan peluncuran tersebut maka pasar segmen MPV semakin besar di Indonesia," ungkap Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/1/2019).

Peluang Mitsubishi Xpander sendiri dinilai akan semakin kokoh, bahkan dirinya mengaku sudah melihat langsung Toyota new Avanza, berspekulasi, konsumen yang ingin membeli new Avanza akan beralih ke Mitsubishi Xpander, karena alasan ubahan yang dimiliki new Avanza.

"Saya melihat tidak banyak ubahan yang terdapat pada new Avanza, jadi dengan ubahan tersebut pilihan konsumen bisa beralih ke Xpander. Jadi ini sebuah peluang bisnis bagi Mitsubishi," pungkas Nakamura.

Toyota new Avanza memiliki ubahan sebagai langkah penyegaran, desain lampu bertingkat, dan kisi foglamp bagian bumper yang dinilai mirip Xpander merupakan salah satu senjata yang ditawarkan new Avanza untuk bersaing dengan Xpander. Harga yang tak naik juga menjadi salah satu nilai jual diluar harga perawatan berkala yang banyak dinilai menjadi keunggulan dari Toyota.

