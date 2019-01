JAKARTA – Memasuki era teknologi menuju modernisasi baik pengembangan kendaraan berpenggerak motor tenaga listrik dan teknologi kenyamanan berkendara seperti otonom. Membuat tren dunia automotif semakin maju.

Berdasarkan prediksi futurolog Richard Watson, perkembangan dunia automotif akan terus maju. Salah satu wilayah Asia Tenggara akan menjadi kawasan yang diprediksi maju pesat dalam perkembangan teknologi automotif di masa depan.

"Di tahun 2019, Asia Pasifik tetap menjadi wilayah yang akan terus tumbuh. Hal ini tercermin dari sikap optimisme secara keseluruhan terhadap masa depan dibanding kawasan lain di dunia yang dinilai justru tengah mengalami penurunan," ujar Richard Watson dalam siaran resmi dari General Motors yang diterima Okezone, Kamis (17/1/2019).

Beberapa prediksi trend yang akan terjadi di masa depan yakni masifnya produsen untuk terus mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan dan teknologi pendukung lainnya. Berikut trend dunia automotif yang akan terjadi:

1. Pengembangan kendaraan swakemudi (self-driving cars) terus berlanjut dengan pesat Kita akan menyaksikan perkembangan lebih lanjut dari kendaraan otonom, termasuk mobil, angkutan jenis kereta api, bus, truk, hingga mungkin pesawat terbang.

GM telah diakui sebagai pelopor dalam pengembangan teknologi kendaraan swakemudi (self-driving), terlihat dengan adanya Cadillac yang dilengkapi sistem semiautonomous Super Cruise yang dapat dijumpai di China dan Amerika Serikat.

2. Investasi besar-besaran produsen untuk kendaraan listrik

Dimasa mendatang akan banyak produsen automotif yang akan melakukan investasi di pengembangan mobil listrik sebagai kekuatan bisnis utamanya. Karenanya akan banyak mobil listrik yang ditawarkan produsen mobil dibanding mobil konvensional.

Salah satu produsen yang melakukan investasi besar di mobil listrik yakni GM, pengembangan kendaraan listrik GM diselaraskan dengan progres pada pengembangan sistem autonomous driving sebagai bagian dari visi GM, yaitu dunia tanpa kecelakaan (zero crashes), bebas emisi (zero emission) dan bebas kemacetan (zero congestion).

3. Polarisasi mobil besar/kecil, mobil mahal/murah serta mobil ramah lingkungan/tidak ramah lingkungan Seiring dengan investasi para produsen kendaraan bermotor dalam pengembangan kendaraankendaraan elektrik, mereka juga terus merespon permintaan kendaraan favorit jenis pickup truck dan SUV –segmen kendaraan yang akan ditransformasikan oleh keunggulan-keunggulan GM di bidang elektrifikasi dan bahan bakar alternatif di tahun-tahun mendatang.

4. Trend kearah kendaraan yang lebih kecil dan ringan

Dimensi kendaraan dimasa depan juga menjadi salah satu pilihan bagi konsumen. Konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang menjadi salah satu kondisi mobil tersebut akan menjadi banyak pilihan konsumen.

5 Berakhirnya era penggunaan transmisi manual

Kemajuan teknologi dimasa depan membuat kenyamanan berkendara khusususnya transmisi matik akan banyak menjadi pilihan, namun fungsionalitasnya tak lagi menggunakan tuas seperti kendaraan yang ditemui saat ini. Penggantinya yakni menggunakan paddle shift.

