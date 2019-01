JAKARTA - Model terbaru Kawasaki W175 yang baru saja diluncurkan ternyata memiliki target penjualan yang cukup besar yakni 15 ribu unit sepanjang 2019.

Target tersebut dinilai PT Kawasaki Motor Indonesia, sebagai angka yang bisa dicapai untuk penjualan W175 Cafe Racer. Mengingat trend motor klasik di tanah air tengah banyak digandrungi berbagai kalangan.

"Target ini kami perkirakan bisa tercapai, melihat dari ramainya pasar sepeda motor klasik di Indonesia. Harapan kami bisa terjual 15 ribu unit per tahun," ungkap Head Sales and Promotion KMI, Michael C Tanadhi, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Michael menjelaskan, Kawasaki telah memperhitungkan target tersebut sesuai dengan kondisi pasar. Dimana pada model W175 retro, angka penjualan per tahunnya sudah mencapai 12 ribu unit setahun.

Kawasaki juga diperkirakan tengah memanfaatkan momentum, dimana produk motor klasiknya tersebut digunakan Presiden Jokowi untuk dimodifikasi. Tentu kondisi tersebut berdampak langsung pada penjualan W175.

Sebagaimana diketahui Kawasaki W175 Cafe dibanderol dengan harga Rp32.600.000, banderol tersebut lebih mahal sekira RP1,5 juta dibanding model retro.

