JAKARTA - Persaingan pasar MPV saat ini tengah didominasi banyak model, teratas Toyota new Avanza dan Mitsubishi Xpander berada di posisi pertama dan kedua dengan penjualan terbesar secara nasional.

Suzuki Ertiga yang juga telah melakukan pembaharuan berhasil berada di posisi ketiga dengan angka penjualan sebanyak 29.249 unit sepanjang 2018. Jumlah tersebut dibawah Toyota Avanza yang meraih penjualan sebesar 72.537 unit dan Mitsubishi Xpander sebesar 71.219 unit.

Dengan raihan tersebut Setiawan Surya, 4W Managing Director PT SIS pencapaian tersebut memposisikan Ertiga mampu bersaing secara ketat di pasar mobil nasional khususnya kendaraan keluarga.

"Rasa terima kasih kepada keluarga Indonesia yang mempercayakan pilihannya kepada produk Suzuki Ertiga yang memiliki fitur-fitur andalannya tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga keamanan, serta dapat memberikan pengalaman berkendara terbaik untuk seluruh anggota keluarga. ” ungkap Setiawan, dalam keterangan resminya yang diterima Okezone, Senin (21/1/2019).

Suzuki sendiri melakukan riset terhadap pasar new Ertiga, dimana konsumennya merupakan kalangan keluarga. Pilihan terhadap new Ertiga karena adanya fitur menarik. Misalnya panel kayu yang memberikan kesan mewah pada interior, fitur ventilated cup holder yang disukai anak-anak karena bisa membuat minuman tetap dingin, dan kabin yang luas.

Suzuki all new Ertiga dikembangkan menggunakan teknologi heartect, platform terbaru yang ringan namun tetap kokoh dan dilengkapi dengan Electronic Stability Program (ESP). Teknologi ini memadukan pengereman yang optimal namun tetap menjaga kestabilan saat melaju di jalan licin dan berbelok. Hal ini membantu mencegah over steer serta under steer saat berkendara bersama keluarga.

Secara keseluruhan All New Ertiga memiliki eksterior mewah dan ground clearance yang tinggi sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan untuk keluarga saat berada di perjalanan.

