JAKARTA - Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia Times Higher Education (THE) kembali merilis daftar Emerging Economies University Rankings 2019. Dalam rilisnya Universitas Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-82 bersama dengan Beijing Institute of Technology

UI menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi dari Indonesia yang masuk ke dalam Top 100 Emerging Economies University Ranking. Pemeringkatan dilakukan terhadap 442 Perguruan Tinggi dari 43 negara berkembang di dunia.

Peringkat pertama hingga ke-empat didominasi oleh Perguruan Tinggi dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, yaitu Tsinghua University ; Peking University ; Zhejiang University ; dan University of Science and Technology of China (masing-masing menduduki Peringkat 1, 2, 3 dan 4 secara berturut-turut). Sedangkan dari negara tetangga kita, Malaysia, sebanyak tiga Perguruan Tinggi berhasil masuk ke dalam jajaran Top 100 Universitas terbaik, yaitu University of Malaya ; Universiti Teknologi Petronas ; dan Universiti Teknologi Malaysia (peringkat 18 ; 60 ; 86 secara berturut-turut).

“Kami bangga menjadi Perguruan Tinggi di Indonesia yang berhasil meraih peringkat ke-82 dalam kancah pemeringkatan universitas terbaik di Negara Berkembang. Pencapaian ini adalah bukti bahwa Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lainnya di dunia. Dengan prestasi ini, diharapkan, nama baik Pendidikan di Indonesia dapat terus dikenal oleh masyarakat dunia sehingga bertambah banyak jumlah mahasiswa asing yang ingin menikmati perkuliahan di negeri ini.” ujar rektor Muhammad Anis yang dikutip dari website UI, Jakarta, Rabu(23/1/2019).

Hal ini merupakan tahun ke-empat negara Indonesia masuk ke dalam pemeringkatan THE. Lembaga pemeringkatan ini secara konsisten menitikberatkan indikator penilaian berdasarkan Performa Pengajaran (kegiatan belajar mengajar) ; Penelitian ; Transfer dan Sharing Keilmuan serta Cakupan Internasional sebuah universitas.

Saat ini performa UI semakin meningkat tampak dari penilaian lembaga pemeringkatan bergengsi dunia – THE. UI tengah fokus meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta inovasi dan pengabdian masyarakat. Selain itu, UI sedang berlari memperluas network dengan kampus-kampus di Asia, Eropa dan benua lainnya. UI juga senantiasa berupaya menarik minat International Students atau mahasiswa asing untuk berkuliah di UI.

Pencapaian ini bukan milik UI saja melainkan juga prestasi bangsa bahwa Pendidikan Tinggi di Indonesia telah diakui oleh dunia. Sebagai lokomotif perguruan tinggi di Indonesia, UI akan melesat maju menjadi perguruan tinggi yang mampu berkontribusi lebih untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing nasional di tingkat global, mempromosikan inovasi dan kewirausahaan serta mengatasi tantangan sosial.

(rhs)