JAKARTA – Memasuki pergantian tahun, PT Astra Honda Motor (AHM) tak ingin mempertahankan tampilan produk skuter matik andalan dengan tampilan lawas. Langkah penyegaran menjadi daya tarik yang akan ditawarkan kepada konsumen skutik di tanah air.

Model yang mendapat penyegaran diantaranya new Honda BeAT eSP dan new Honda BeAT Street eSP dengan pilihan warna serta suguhan grafis terbaru. Dengan ubahan tersebut, Honda mengklaim BeAT semakin mendukung gaya pemiliknya yang lebih agresif dan sporti.

Balutan grafis sporty fashion untuk tipe CW dan CBS serta tema sporty advanced untuk tipe CBS-ISS. Selain menawarkan grafis baru yang semakin atraktif, pada New Honda BeAT eSP CBS-ISS terdapat pula pilihan dua warna kombinasi baru mendampingi warna Fusion Magenta Black, yaitu Electro Blue Black dan Soul Red Black.

Sedangkan model street style hadir dengan desain stripe premium hipster pada New Honda BeAT Street eSP. Dilengkapi dengan grafis dan logo baru bertoreh warna orange yang menambah kesan fun dan ekspresif. Pilihan warna baru juga hadir pada model ini yaitu Street Silver yang akan menemani pilihan warna Street Matte Black yang tetap dipertahankan.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan penyegaran terinspirasi dari tren serta kebutuhan aktivitas remaja masa kini. New Honda BeAT eSP maupun New Honda BeAT Street eSP diharapkan menjadi pilihan para remaja dalam menemani segala aktifitas.

“Honda BeAT series secara terus menerus berhasil membuktikan performanya sebagai motor pilihan terpercaya masyarakat Indonesia dengan desain compact dan fitur terbaik. Untuk tetap mempertahankan antusiasme tinggi masyarakat, kami terus memberikan penyegaran pada model ini agar tetap sesuai dengan tren dan gaya hidup terutama remaja masa kini yang menyenangkan, agresif dan sporti.”

Honda BeAT eSP dan Honda BeAT Street eSP didukung mesin 110 eSP dengan teknologi menghidupkan motor tanpa suara dengan ACG Starter. Serta pada Honda BeAT eSP dilengkapi ISS (Idling Stop System), fitur canggih yang mematikan mesin secara otomatis saat motor berhenti lebih dari 3 detik untuk efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan.

New Honda BeAT eSP hadir melalui 8 pilihan warna. Pada tipe CW warna Dance White dan Hard Rock Black dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp15.550.000,00 Untuk tipe CBS terdapat pilihan warna Funk Red White, Garage Black dan Techno Blue White dengan harga OTR Rp15.750.000 Sedangkan untuk tipe CBS-ISS hadir dengan pilihan warna Fusion Magenta Black, Electro Blue Black dan Soul Red Black dengan harga OTR Rp16.250.000,00 Sementara itu, New Honda BeAT Street eSP tersedia tipe CBS Street Matte Black dan Street Silver yang dipasarkan dengan harga OTR Rp16.225.000.

(muf)