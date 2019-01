JAKARTA – Setelah resmi mengaspal di pasar automotif tanah air, Toyota terus menggenjot jualan new Avanza melalui jaringan diler resminya. Salah satu strateginya dengan menawarkan banyak program kemudahan meski harga mobil sejuta umat ini tak mengalami kenaikan.

Kemudahan program yang ditawarkan ini menjadi indikasi jaringan diler Toyota khususnya Auto2000 ingin berlari kencang di awal tahun untuk menumbuhkan impresi konsumen dari pencapaian yang lebih tinggi dari pesaingnya yakni Mitsubishi Xpander.

Salah satu program yang jarang dilakukan pada model terbaru Toyota yakni trade in, dimana konsumen pemilik Avanza bisa menukarkan mobilnya dengan new Avanza. Bahkan tawaran tenor panjang hingga 8 tahun bisa didapatkan konsumen yang ingin memiliki new Avanza.

“Melihat antusiasme tersebut, Auto2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia memberikan apresiasi berupa kemudahan untuk membeli New Avanza dan New Veloz dengan menawarkan beberapa program promo spesial yang berlaku di bulan Januari dan Februari 2019,” jelas Martogi Siahaan, Chief Executive Auto2000, Kamis (24/1/2019).

Berikut tujuh cara mudah mendapatkan new Avanza melalui jaringan diler Auto2000:

1. Paket Special Replacement Program

Pada program ini pemilik Toyota Avanza lama dapat mengambil program tukar tambah alias trade-in dengan memanfaatkan Special Replacement Program dengan tenor antara 1 sampai dengan 5 tahun. Jaminan nilai jual mobil bekas yang kompetitif dan sesuai ekspektasi sangat meringankan calon pembeli New Avanza dan New Veloz.

2. Paket Trade Cycle

Tak kalah menarik dari paket pertama, paket Trade Cycle juga memberikan kemudahan bagi pemilik mobil Toyota Avanza yang ingin melakukan pembelian model terbaru dengan cara tukar tambah namun terkendala masih ada sisa cicilan dari Toyota Avanza miliknya. Calon konsumen bisa meneruskan kredit mobil New Avanza dengan nilai cicilan perbulan yang sama dengan model lawas yang dimiliki.

3. Paket Low DP 15%

Konsumen bisa mendapatkan tawaran memiliki new Avanza dan new Veloz dengan uang muka yang sangat ringan yakni 15%.

4. Paket Suka-Suka (Balloon Payment)

Dengan DP minimal 20%, calon pembeli New Avanza dan New Veloz dapat memilih sendiri jangka waktu pembayaran cicilan dan besarnya cicilan perbulan sesuai dengan rencana keuangan keluarga.

5. Opsi Paket PESTA

Pilihan program ini akan memudahkan konsumen yang membeli Avanza dan Veloz mudah dalam melakukan perawatan. Terdapat opsi paket Pesta 7 kali servis berkala atau 3 tahun, Pesta 9 kali servis berkala atau 4 tahun, dan Pesta 11 kali servis berkala atau 5 Tahun, tergantung mana yang lebih dulu tercapai.

6. Cicilan Ringan Mulai Dari 2.3 Jutaan

Calon pembeli bisa mendapatkan paket pembiayaan dengan bunga ringan untuk tenor 1 – 8 tahun. Walau begitu, paket ini tidak eksklusif hanya untuk New Avanza dan New Veloz, tapi juga model lain seperti Toyota Agya, Calya, Innova, Fortuner, Yaris, Rush, dan Sienta. Bermodalkan DP minimal 25%, calon pembeli dapat memilih tenor 4 tahun ditambah opsi perpanjangan 3 & 4 tahun dan maksimal 8 tahun.

7. Nyaman dengan Tenor Fleksibel Sampai 8 Tahun

Program ini bisa dimanfaatkan konsumen yang menginginkan pembelian secara kredit dengan cicilan perbulan lebih ringan namun tenor pembayarannya jauh lebih lama hingga 8 tahun, melalui uang muka minimal 8 tahun.

(muf)