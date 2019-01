TANGERANG – Event Mitsubishi XPANDER Tons of Real Happiness (ToRH) di pelataran Summarecon Mal Serpong, Tangerang, menarik banyak pengunjung. Di hari pertama, puluhan orang melakukan test drive Mitsubishi XPANDER dan enam orang beruntung mendapatkan hadiah menarik dari penyelenggara.

Enam pengunjung yang beruntung itu masing-masing mendapatkan voucher belanja senilai Rp500 ribu. Mereka menjadi pemenang setelah dilakukan pengundian oleh host cantik di acara Mitsubishi XPANDER ToRH pada Jumat 25 Januari 2019 malam.

Sesuai tema Mitsubishi XPANDER ToRH, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai penyelenggara, memang ingin memberikan berton-ton kebahagiaan kepada pengujung, salah satunya dengan memberikan hadiah. Pabrikan otomotif asal Jepang ini pun menyiapkan 50 voucher belanja senilai Rp500.000 selama acara berlangsung dari 25 Januari hingga 27 Januari 2019. Pengundian pemenang dilakukan setiap pukul 19.30 WIB.

"Jadi setelah melakukan test drive jangan pulang dulu, karena bakal ada pengundian. Kalau pemenang tidak ada di lokasi, dianggap gugur ya," ujar pembawa acara bernama Sophia saat mengumumkan pemenang.

Salah satu pemenang, Kevin, tak menyangka akan mendapatkan hadiah. Awalnya warga Tangerang itu hanya penasaran dengan rasanya mengendarai mobil yang mendapat predikat Car of the Year di ajang Otomotif Awards 2018 .

"Naik Mitsubishi XPANDER asyik banget, enak banget. Fitur di dalamnya lengkap, interiornya juga bagus. Saya suka desainnya. Kenyamanan di dalam mobil rekomen banget," ucap Kevin saat ditanya kesannya mengendarai Mitsubishi XPANDER.

Kevin juga memuji konsep Mitsubishi XPANDER ToRH yang menyajikan banyak wahana permainan. Menurutnya pengunjung menjadi terhibur, apalagi ada hadiah menanti. "Pengunjung enggak bosan, karena enggak cuma foto-foto doang, tapi bisa main juga. Buat yang mau datang, ayo! Enggak dipungut biaya," serunya.

Mitsubishi XPANDER sendiri resmi meluncur perdana dalam acara GIIAS 2017. Sejak muncul ke publik hingga saat ini, jumlah yang terjual sudah mencapai 90 ribu unit. Angka ini akan terus bertambah karena pemesanan mencapai 115 ribu unit.

Mobil small MPV 1.500 CC ini juga menyabet banyak gelar, di antaranya Car of The Year 2018, Best of The Best MPV, dan Best Low MPV. Tiga penghargaan itu diraih dalam acara Otomotif Award 2018.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selaku distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia, tak ingin mengecewakan konsumen. Program menguntungkan untuk pembeli Mitsubishi XPANDER pun dikemas. Diberi nama SMART Package, pembeli dimanjakan dengan servis berkala gratis hingga kilometer 50.000 atau tiga tahun. Selain itu ada pula asuransi jiwa bagi keluarga pemegang STNK Mitsubishi XPANDER.

"Jadi bisa dibilang biaya perawatan XPANDER sampai 3 tahun ke depan 0 rupiah. Ini memang menjadi kewajiban bagi kami tim after sales untuk memberi kebahagiaan kepada keluarga Indonesia pengguna Mitsubishi XPANDER," ujar Department Head of After Sales Marketing & Development PT MMKSI, Ronald Reagen.

"Kebahagiaan lainnya, kami menyiapkan asuransi jiwa bagi pemilik Mitsubishi XPANDER dan keluarganya. Asuransi tidak hanya untuk kecelakaan, tapi juga dalam kondisi apapun," pungkas Ronald.

Lebih lanjut, event Mitsubishi XPANDER ToRH Tangerang sendiri merupakan acara penutup dari delapan rangkaian acara serupa. Sebelumnya Mitsubishi XPANDER ToRH telah sukses digelar di Bekasi, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandung. Total pengunjung di delapan kota itu mencapai 88 ribu orang.

Nah, bagi Anda yang ingin menjadi saksi ketangguhan performa dan kenyamanan Mitsubishi XPANDER, silahkan berkunjung ke XPANDER ToRH di Summarecon Mal Serpong, Tangerang. Acara akan berlangsung hingga Minggu 27 Januari 2019 malam.

Menariknya, acara ini GRATIS untuk umum. Anda hanya perlu melakukan registrasi untuk mendapatkan Web ID di tonsofrealhappines.com, tunjukkan bukti registrasi ke petugas dan dapatkan maksimal 4 tiket masuk. Namun bila Anda pengguna Mitsubishi XPANDER, hanya perlu menunjukkan STNK atau copy SPK Mitsubishi XPANDER.

Dalam acara ini, Anda bisa menjajal aneka permainan seperti Carousel, Ferris Wheels, Swing Carousel, Balloon Castle, Balloon Pool, Mini XPANDER Traffic Park, 360 Slow Motion Video Booth, berbagai games ketangkasan, dan lainnya. Anda juga bisa membeli Mitsubishi XPANDER dengan program Lucky Dip, yakni berupa paket aksesoris mulai dari paket Basic, Aero, dan Aero Plus yang hanya tersedia dalam event ini.

(abp)