JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) telah resmi meluncurkan varian terbaru untuk new Avanza dan Veloz. Dengan ubahan yang terbilang major. Banderol new Avanza dan new Veloz justru tak mengalami kenaikan.

Sebagai model mobil keluarga yang banyak dipilih banyak konsumen di Indonesia. Tentu dengan ubahan yang semakin sporti dan mewah menjadikan new Avanza sebagi mobil idaman banyak orang. Sebagaimana diketahui new Avanza termurah dibanderol dengan harga Rp191 juta, namun new Avanza juga bisa dimiliki hanya dengan harga Rp50 juta.

Program flashsale yang diselenggarakan Seva.id marketplace dari PT Astra Digital Internasional yang bekerjasama dengan Auto2000 sebagai jaringan diler resmi Toyota yang menawarkan new Avanza seharga Rp50 juta sebagai bentuk penghargaan terhadap konsumen yang telah percaya dengan mobil keluarga yang telah dipasarkan selama 15 tahun di Indonesia.

“Sebagai respons dari antusias masyarakat terhadap Toyota New Avanza, kami menggelar flash sale yang ke lima. Seva.id dan Auto2000 berinovasi dan mengenalkan masyarakat cara berbelanja otomotif online dengan mudah melalui flash sale mobil ini,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional, Kemas Henry, dalam siaran resmi yang diterima Okezone, Senin (28/1/2019).

Penawaran ini memungkinkan setiap orang bisa memboyong new Avanza dengan harga Rp50 juta melalui program flash sale yang diselenggarakan Seva.id, marketplace dari PT Astra Digital Internasional menggelar flash sale Toyota New Avanza dengan harga Rp50 juta saja.

Bekerjasama dengan Auto2000, flash sale Toyota New Avanza ini akan digelar pada Rabu, 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB, yang bisa dibeli hanya lewat situs https://flashsale.seva.id.

Orang yang berhasil membeli adalah ia yang tercepat melakukan pemesanan mobil pada saat flash sale berlangsung. Program flash sale mobil seharga Rp50 juta ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat jaringan Auto2000.

(muf)