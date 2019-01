ANTALYA – Sedikitnya 12 orang yang sedang menunggu untuk naik pesawat di Turki terluka setelah sebuah angin puting beliung kuat yang mengamuk di bandara menyebabkan kerusakan parah pada dua pesawat dan membuat beberapa bus terbalik.

Kejadian itu tertangkap kamera dalam beberapa video yang beredar di media sosial. Para turis yang menunggu untuk menaiki pesawat mereka di Bandara Internasional Antalya pada Sabtu merekam adegan menegangkan ketika angin tersebut mendorong pesawat-pesawat, menggulingkan tangga udara, dan membalikkan beberapa bus.

Berdasarkan laporan AirLive.net, sebuah Airbus A321-231 milik Onur Air, dan Boeing 737-MAX8 milik Corendon Airline rusak akibat hantaman badai yang kuat itu. RT juga melaporkan sedikitnya dua bus, dua tangga udara dan sebuah helikopter polisi juga mengalami kerusakan.

VIDEO: A tornado sweeping across Antalya Airport, Turkey pushing around several parked aircraft. pic.twitter.com/AzYDFwpIsX