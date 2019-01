JAKARTA – Toyota new Avanza yang baru saja diberi sentuhan pembaharuan oleh produsen Toyota, hari ini siap diboyong pemiliknya yang berhak. Pemilik bisa membawa pulang Avanza terbaru hanya dengan harga Rp50 juta saja.

Program beli Avanza murah ini diprakarsai PT Astra Digital International melalui marketplace Seva.id yang bekerjasama dengan Auto2000 sebagai diler resmi Toyota seluruh Indonesia.

“Khusus hari ini, Seva.id bekerjasama dengan Auto2000 menggelar flash sale Toyota New Avanza, dengan harga Rp50 juta. Hanya pembeli tercepatlah yang berhak mendapatkan mobil tersebut,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional, Kemas Henry dalam siaran resmi yang diterima Okezone, Rabu (30/1/2019).

Selain new Avanza, program beli mobil dengan harga murah sebelumnya juga sudah pernah dilakukan Seva.id diantaranya model Toyota All New Yaris, Toyota New Fortuner, Daihatsu All New Terios, Toyota Innova Reborn, dan Daihatsu Great New Xenia.

Toyota Avanza tercatat menjadi market leader hingga akhirnya disebut mobil sejuta umat. Per Desember 2018, Toyota Avanza menjadi mobil yang paling banyak dibeli di Indonesia dengan angka 1,7 juta unit yang terjual sejak tahun 2003.

Selain itu Toyota New Avanza juga menjadi mobil paling diincar di awal tahun 2019. Flash sale ini dapat diikuti masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki jaringan penjualan Auto2000.

