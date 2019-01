MANILA – Pemanjat gedung kenamaan asal Prancis, Alain Robert, melakukan pendakian pertamanya di Filipina dengan memanjat sebuah gedung pencakar langit setinggi 712,93 kaki (sekira 217 meter) di Kota Makati pada Selasa, 29 Januari.

Aksi Robert menarik perhatian warga, termasuk Mark L Gamis yang kemudian memposting sebuah foto yang diambil dari jauh menunjukkan seorang pria tengah memanjat sebuah gedung.

“Terjadi sekarang. Apakah Manusia Laba-Laba Prancis di Makati?” tulisnya dalam postingan tersebut.

Happening right now. Is French Spiderman Alain Robert in Makati? pic.twitter.com/jnywl4BKDY