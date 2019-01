View this post on Instagram

JANGAN MAKAN SAMBIL NGOBROL APALAGI NYANYI Follow @DampitTV #dampittv #viral #viralindonesia #viralislam #beritaviral #videoviral #viralvideo #gambarlucu #videolucu #videolucubanget #ngakak #kocak #misterius #videoaneh #wikwik #tiktoklucu #humordewasa #dagelan #dagelanjowo #anehmisterius #lucu #lucubanget #videokocak #kocakbanget #greget #guyonan #pranklucu #emaklucu #adabmakan #makansambilngobrol