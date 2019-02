SURABAYA - Ajang modifikasi CustoMAXI kini menyapa waraga Surabaya setelah menggelar kontes modifikasi yang sama di beberapa kota besar seluruh Indonesia.

Besarnya animo para peserta ditunjukkan lewat hasil modifikasi yang unik dan kreatif. Kota ini juga dikenal dengan kuatnya ikatan komunitas segmen line up motor itu yang tumbuh pesat.

Mereka kerap berkumpul di lapangan Yamaha Land yang terletak di Jalan Panglima Sudirman. Selain itu, aktivitas menyalurkan hobi touring ke tempat-tempat wisata dan tentunya ikut kontes modifikasi kerap dilakukan. Karenanya peserta CustoMAXI juga datang dari komunitas-komunitas MAXI Yamaha.

Surabaya merupakan salah satu area yang memiliki perkembangan dunia modifikasi melalui modifikator ulung. Tentunya kehadiran CustoMAXI sangat ditunggu karena menjadi ajang menyalurkan bakat dan hobi modifikasi.

"Mereka ingin menampilkan hasil terbaik di kontes prestisius ini dan mendulang prestasi yang akan menjadi kebanggaan tersendiri. Akhir pekan ini akan berbeda di Surabaya, jadi jangan lewatkan untuk menyaksikan CustoMAXI,” ungkap Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Untuk periode 2018 – 2019 CustoMAXI melombakan tiga kategori yaitu Daily Use, Master Class dan Rising Star. Kategori Daily Use dan Master Class dibuka untuk Nmax, Aerox 155, Xmax. Dan yang terbaru adalah kategori Rising Star dengan motor Lexi.

Yamaha menyediakan hadiah-hadiah sangat menarik untuk pemenang semifinal dan final yaitu uang tunai total ratusan juta rupiah. Serta pada tahap grand final di kategori Master Class mendapatkan 1 unit Aerox 155 untuk Best Nmax Modification, 1 unit Lexi untuk Best Aerox Modification, 1 unit Nmax untuk Best Xmax Modification. Sedangkan Best Rising Star memperoleh 1 unit Lexi. Dan puncaknya adalah 1 unit Xmax untuk King of MAXI Yamaha Modification.

