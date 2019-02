JAKARTA - Menjadi pegawai tetap menjadi keinganan seluruh pegawai magang. Namun banyak yang tidak tahu jika menjadi pegawai magang merupakan pintu gerbang untuk menjadi pegawai tetap asalkan tahu triknya.

Melansir dari halaman Qerja.com, berikut 7 tips dari pegawai magang menjadi tetap:

1. Pelajari Budaya Perusahaan dan Patuhi Peraturan

Sebelum memulai hari, cari tahu semua informasi yang Anda bisa dapatkan mengenai perusahaan tersebut, termasuk gaya berpakaian yang pantas serta penggunaan ponsel dan laptop untuk keperluan pribadi, boleh dari teman dan anggota keluarga yang pernah bekerja di sana atau lewat ulasan pegawainya di qerja.com. Dengan begitu, Anda akan terhindar dari kesalahan yang terkesan sepele tapi bisa merusak reputasi profesional.

2. Aktif Bertanya

Perusahaan tidak akan mengharapkan Anda untuk langsung paham kinerja kerja kantor jadi Anda tidak perlu berpura-pura jadi ahli hanya untuk membuat supervisor Anda terkesan. Manfaatkan seminggu pertama Anda untuk mengajukan pertanyaan mengenai instruksi kerja atau cara mengoperasikan mesin tertentu. Jangan khawatir Anda dianggap bodoh. Lebih baik bertanya untuk mendapat informasi sejelas-jelasnya daripada Anda salah melakukan pekerjaan, kan?

3. Selalu Belajar

Selama di kantor maupun di luar kantor, serap ilmu dan informasi mengenai perusahaan dan industri tersebut. Semakin banyak yang Anda pelajari dan keahlian relevan yang Anda kuasai, nilai Anda sebagai pegawai akan semakin berharga di mata perusahaan.

4. Mengambil Inisiatif

Tidak jarang Anda mendengar kisah teman-teman Anda yang seharian duduk-duduk saja di kantor saat magang. It doesn’t have to be like that. Tanyakan pada supervisor apa ada yang bisa Anda bantu atau setelah mempraktikkan poin di atas, sampaikan opini Anda jika ada kesempatan untuk menyumbang ide. Ini akan menunjukkan kalau Anda ingin membantu dan siap mengemban lebih banyak tanggung jawab dan porsi pekerjaan.

5. Belajar Mengatur Prioritas

Sebagai pegawai magang, Anda seharusnya adalah sosok yang membantu meringankan pekerjaan mereka, bukan malah merepotkan. Jangan korbankan kualitas hanya untuk membuat penyelia Anda terkesan dengan kecepatan Anda.

6. Rebut Semua Kesempatan Untuk Menjadi Bagian Perusahaan

Menjadi seorang pegawai magang yang menonjol berarti Anda perlu menjadi seorang yesman atau yeswoman: selalu sanggupi tugas yang diberikan pada Anda. Jangan banyak alasan untuk menghindar saat diminta mengikuti meeting, hadiri acara perusahaan, dan lain-lain. Percayalah bahwa antusiasme Anda untuk terintegrasi pada semua aspek dalam perusahaan dan industri tersebut akan menangkap perhatian pihak manajemen.

7. Jangan Lupa Networking

Pelajari nama-nama dan selalu ramah pada semua orang yang berinteraksi dengan Anda, sesama karyawan magang, para karyawan tetap, dan para manajer, di dalam maupun di luar departemen Anda. Semakin Anda dikenal, tentunya karena hal yang positif, semakin banyak jumlah rekomendasi untuk Anda ditawarkan posisi sebagai pegawai penuh waktu.

(rhs)