JAKARTA - Sejak peluncuran Toyota new Avanza yang dilakukan pada 15 Januari lalu, Mitsubishi terus maju kencang memperkuat jaringan pelayanannya, dengan meresmikan diler baik di luar pulau Jawa hingga penambahan di wilayah Jakarta.

Langkah ini tentu sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, khususnya para pemilik Xpander. Saat ini Mitsubishi sendiri baru memiliki target total 143 jaringan diler hingga Maret 2019. Jumlah tersebut tentu tak ada setengah dari jaringan diler yang telah dimiliki Toyota yang mencapai 324 jaringan diler seluruh Indonesia.

Meski diatas angka Mitsubishi tidak mampu menyaingi kekuatan pelayanan Toyota, namun Mitsubishi tak ingin patah arang untuk mempertahankan kepuasan para calon konsumen Xpander.

Secara khusus PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan program layanan purna jual yang menarik bagi konsumen. Mitsubishi memberikan program layanan purna jual yang menarik bagi konsumen yang melakukan pembelian Mitsubishi Xpander. Konsumen berhak mendapatkan Mitsubishi smart package tipe Gold dimana konsumen tidak perlu memikirkan biaya perawatan berkala selama periode yang telah ditentukan.

Program layanan bebas perawatan gratis ini terbagi dalam tiga tipe Silver, Gold dan Diamond. Semua tipe berlaku selama tiga tahun atau 50 ribu kilometer, mana tercapai lebih dulu. Garansi Smart Package ini uniknya diluar garansi kendaraan Mitsubishi Motors.

Menurut Ronald Reagan, Head of After Sales Marketing and Development Department, Mitsubishi SMART Package tipe GOLD yang diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian unit Mitsubishi XPANDER merupakan layanan purna jual Mitsubishi Motors untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi konsumen dalam melakukan perawatan berkala di bengkel resmi Mitsubishi Motors.

"Paket ini diberikan secara gratis untuk konsumen yang melakukan pembelian Mitsubishi XPANDER tanpa harus menambah biaya lagi dan juga paket ini menjamin penggunaan suku cadang yang asli (genuine parts),” kata Reagan, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Senin malam (11/2/2019).

Mitsubishi pun tak pandang bulu dalam peluncuran program ini yang berlaku untuk konsumen perorangan, Fleet maupun konsumen perusahaan dengan kendaraan baru atau kendaraan ber-odometer di bawah 20.000 KM.

Langkah memberikan layanan program ini sebagai bentuk daya tarik Mitsubishi lebih banyak menggaet calon konsumen Xpander ditengah kekuatan model penyegaran new Avanza yang disokong dengan kekuatan jaringan dilernya.

Meski demikian, Toyota yang menutup 2018 dengan modal desain lama, mampu mempertahankan takhtanya sebagai MPV terlaris. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang Januasi - Desember 2018, Toyota telah mendistribusikan Avanza sebanyak 82.167 unit. Capaian angka tersebut memposisikan MPV andalan Toyota berada di peringkat pertama.

Dibanding pesaing terdekatnya Mitsubishi Xpander harus mengakui kekuatan Avanza yang lebih laris manis di pasar automotif Indonesia. Mitsubishi Xpander sendiri mendapat raihan angka penjualan dari distribusi pabrik ke diler sebanyak 75.075 unit sepanjang 2018.

