JAKARTA - Kandungan zat asam yang terdapat pada air hujan harus menjadi perhatian penting bagi pemilik mobil. Karena jika dibiarkan mengering bisa merusak lapisan cat. Dimana dalam waktu lama membuat cat mobil tak lagi kinclong.

Pemilik mobil memang harus lebih ekstra untuk melakukan perawatan mobil setelah terkena air hujan. Salah satu cara mudahnya dengan mencuci mobil setiap terkena air hujan.

Selain itu pemilik kendaraan juga bisa memanfaatkan cairan khusus, seperti water repellent yang ditawarkan produsen Mitsubishi. Cairan ini memiliki keunikan, dimana air hujan akan jatuh seperti air diatas daun talas.

Water Repellent ini adalah produk chemical untuk perawatan bodi luar, kaca dan cat kendaraan Mitsubishi.

Menurut Ronald Reagan selaku Department Head of After Sales Marketing and Development MMKSI menjelaskan jika aplikasi Water Repellent ini mampu menghadirkan efek daun talas pada permukaan cat kendaraan Mitsubishi saat terpapar air hujan. Efek daun talas ini membuat air terlihat seolah-olah tidak menempel pada permukaan cat dan kaca mobil.

“Mitsubishi Motors ingin memberikan layanan prima kepada konsumen tidak hanya melalui layanan penjualannya saja tetapi juga purna jual, salah satunya dengan menyediakan produk chemical Water Repellent yang sudah didapatkan oleh konsumen di dalam paket Smart setiap pembelian Mitsubishi Xpander,” Ungkap Ronald Reagan – Head of After Sales Marketing & Development Dept. PT MMKSI

Cairan water repleant sangat mudah diaplikasikan, langkah pertama membersihkan mobil dari kotoran kasar dan halus kemudian keringkan. Setelah kering, siapkan spray Water Repellent dan dua kain microfibre. Dalam kondisi mobil yang masih basah, semprotkan cairan Water Repellent pada kain microfibre yang pertama.

Lalu usapkan microfibre tersebut ke seluruh bodi mobil. Diamkan sesaat sampai kandungan chemical Water Repellent menempel sempurna. Kemudian lap kering permukaan bodi dan kaca mobil dengan kain microfibre yang kedua.

Efek daun talas langsung akan terlihat saat mobil terpapar air hujan. Untuk mengetes efek daun talas ini bisa juga menggunakan semprotan air bertekanan. Untuk sekali pemakaian, hanya perlu sekitar 50 ml saja.

(muf)