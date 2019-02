JAKARTA - Wakil Bupati Bandung Hengky Kurniawan, memposting kesempatan bagi warganya yang ingin meminjam mobil dinasnya untuk mobil pengantin bagi para warganya.

Mobil yang diketahui sebagai Toyota Fortuner tersebut merupakan generasi terbaru dan tipe tertinggi dari SUV premium yang saat ini banyak diminati konsumen karena bodi dan ground clearence tinggi. Sehingga mobil terlihat gagah untuk dipakai pemiliknya.

Sebagai tipe tertinggi, Toyota Fortuner TRD sendiri memiliki tambahan perangkat bodi pada eksterior yang dikembangkan langsung oleh divisi racing Toyota. Model ini memiliki tampang yang berbeda dengan versi lainnya.

Perbedaan eksterior bisa terlihat dari penggunaan bodi kit yang memperkuat kesan tampilan Fortuner TRD, lebih sporti dan kekar. Pada tipe ini pemilik tak perlu melakukan ubahan untuk mendongkrak tampilan mobil.

Dari sektor pacu, mesin Toyota Fortuner TRD dibekali dengan mesin yang sama dengan tipe lainnya. Toyota menawarkan dua tipe mesin bensin 4 silinder 2,4 liter dan mesin diesel 4 silinder berkapasitas 2,7 liter.

Untuk mesin dieselnya, All New Fortuner mampu menghasilkan daya maksimum sebesar 149,6 Ps pada putaran 3.400 rpm dan torsi puncak 40,81 Kgm pada putaran 1.600–2.000 rpm. Sedangkan pada mesin bensinnya, All New Toyota Fortuner sanggup muntahkan daya 163 Ps pada putaran 3.400 rpm dan torsi 24,7 pada putaran 4.000 rpm.

Toyota Fortuner membanderol SUV premiumnya dengan harga mencapai Rp533 juta.

