JAKARTA - Kondisi pasar automotif nasional yang diprediksi stagnan, bahkan akan sedikit terganggu dengan Kondisi politik saat ini, membuat produsen mobil berbondong-bondong luncurkan program menarik. Salah satunya BMW Indonesia yang memberikan kemudahan bebas biaya balik nama untuk konsumennya.

Hadirnya program ini menurut Vice President of Corporate Communication BMW Group Indonesia, Jodie O'Tania, merupakan kemudahan yang bisa dimanfaatkan konsumen BMW untuk lebih mudah dan mendapatkan harga kompetitif.

"Event BMW exhibition konsumen bisa mendapatkan program 'Drive to Prosperity (free bea balik nama)' dan 'Trade-in & Trade-up'," kata Jodie, di Jakarta belum lama ini.

Program Drive to Prosperity sendiri hanya berlaku untuk pembelian model BMW 320i Luxury dengan harga Rp729.000.000 dan BMW 530i Luxury dengan harga Rp1.169.000.000, off-the-road.

Khusus dua model tersebut konsumen tidak perlu membayar biaya balik nama, sehingga harga yang didapatkan konsumen merupakan harga on the road namun bisa drive on the road.

Tak hanya itu, konsumen juga bisa melakukan trade in, di mana mobil lamanya bisa ditukar dengan mobil keluaran terbaru. Model pilihannya terdiri Dari seri 7, seri 5, X5, seri3, dan X1.

"Bagi konsumen yang ingin mengganti mobilnya dengan BMW, bisa dilakukan disini (BMW exhibition). Segala jenis merek dan model kita terima, asal kita periksa segala kelengkapannya dan kelayakan kendaraannya," tutup Jodie.

