JAKARTA - Sejak diluncurkan pada 1996, Nissan Serena telah menjadi kendaraan premium keluarga Indonesia. Meski secara model, Serena terbilang pelan dalam melakukan pembaharuan. Kali ini Serena kembali hadir sebagai generasi Kelima.

Sebagai model baru, pembaharuan tentu disematkan untuk model Serena, termasuk teknologi dan fitur Nissan

Intelligent Mobility canggih yang mendukung kenyamanan dan kemudahan pengendalian dari generasi terbaru all new Nissan Serena.

Salah satunya teknologi pintar yang diusung yakni Intelligent sliding door yang merupakan yang pertama di segmennya, membantu penumpang

untuk masuk dan keluar serta menurunkan barang-barang dengan lebih mudah.

Fitur lainnya yang juga merupakan hal pertama di segmennya adalah pintu bagasi ganda yang inovatif

dalam menyiasati keterbatasan ruang.

Tak hanya itu, perangkat hiburan canggih menjadi fitur standard terbaru all new Nissan Serena, dengan adanya layar monitor ganda berukuran 7 inci yang pertama di segmennya. Layar monitor yang pertama adalah head unit yang tersambung dengan telepon pintar, dan juga terhubung dengan roof monitor berukuran 11 inci. Layar monitor berikutnya adalah Multi Information Display berukuran 7 inci yang memiliki banyak fitur, termasuk Intelligent Around View Monitor yang terkenal dari Nissan.

Daya tarik eksterior yang kini menggunakan dua warna bodi menjadi diferensiasi all new Nissan Serena di kelas MPV premium yang ada di pasar automotif Indonesia. Kabin lapang Yang menjadi ciri khas Serena tetap memberi kenyamanan tersendiri bagi keluarga.

Kabin dengan jok captain seat berbalut kulit, dan tujuh colokan USB pada setiap baris kursi menjadikan mobil ini berbeda dari mobil lain di segmennya.

Hadir dengan dua tipe pilihan, tipe high way star dan Nissan all new Serena X. Untuk model Serena HWS dibanderol dengan harga Rp465 juta, sedangkan tipe tertingginya X dibanderol dengan harga Rp448 juta.

Nissan juga memberikan garansi suku cadang gratis untuk all new Serena mencapai 4 tahun atau 50 ribu kilometer mana yang tercapai lebih dulu.

(muf)