JAKARTA - Peluncuran Nissan All New Livina membuat produsen Toyota ikut angkat bicara, mengingat kehadiran low MPV terbaru Nissan tersebut akan menjadi pesaing bagi Toyota New Avanza yang juga baru diluncurkan awal tahun.

Hadirnya Nissan all new Livina dinilai menguntungkan konsumen mendapat pilihan model yang lebih banyak. Dengan diluncurkannya all new Livina membuat persaingan pasar kendaraan keluarga di Indonesia semakin ketat.

"Hadirnya Nissan all new Livina bisa berdampak positif terhadap total market otomotif di Indonesia," Kata Fransiscus Soerjopranoto, Executive General Manager PT. Toyota Astra Motor kepada Okezone Selasa (19/2/2019).

Ketatnya pasar yang menghadirkan model baru dalam waktu yang berdekatan juga akan berdampak pada persaingan fitur dan teknologi yang ditawarkan pada jajaran produk MPV di tanah air.

Seperti Toyota new Avanza yang menawarkan diskon cukup besar kepada konsumen sebagai langkah meningkatkan penjualannya di awal tahun. Sedangkan Mitsubishi memberikan penawaran menarik melalui program garansi serta perawatan aftersales yang cukup menguntungkan jika dikalkulasi secara menyeluruh.

Sepanjang 2018 sendiri penjualan Toyota Avanza menjadi yang terbanyak. Berdasarkan raihan angka penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) periode Januari sampai Desember 2018 tercatat penjualan Avanza sebanyak 82.167 unit, Mitsubishi Xpander sendiri terjual sebanyak 75.075 unit.

(muf)