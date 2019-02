PORT AU PRINCE - Kelompok beranggotakan tujuh warga negara asing dan seorang warga lokal ditahan oleh pihak berwenang Haiti di tengah kerusuhan yang melanda negara Karibia itu. Para tersangka yang diduga kuat memiliki latar belakang militer dilengkapi dengan senjata api bahwa drone.

Surat kabar lokal, Le Nouvelliste melaporkan, kelompok tersebut ditangkap di Ibu Kota Port Au Prince pada Minggu, sesaat setelah mereka meninggalkan Bank Haiti.

Mereka bergerak dengan menggunakan dua mobil tanpa pelat nomor dan membawa senjata kelas militer, rompi anti-peluru dan drone. Mereka juga membawa beberapa pelat yang tidak diketahui asli atau palsu.

BACA JUGA: Haiti Memanas, Rakyat Berdemonstrasi Tuntut Presiden Mundur

Mulanya para tersangka menolak turun dari kendaraannya ketika diperintahkan, dan mengklaim bahwa mereka bekerja untuk “pemerintah Haiti”.

Video of 7 US citizens and a Haitian being held at main police station in downtown PAP, #Haiti. They were detained after a cache of automatic weapons, communications equipment and several license plates were found in their vehicles. Why they were stopped is unknown. pic.twitter.com/YvCxaULWIo— HaitiInfoProject 📡 (@HaitiInfoProj) February 18, 2019