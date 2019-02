PETALING JAYA – Seorang anggota parlemen Malaysia akan memberikan uang sebesar RM10 ribu atau sekitar Rp34 juta bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi terkait kasus perampokan yang terjadi di stasiun MRT di Kuala Lumpur.

Mengutip Channel News Asia, kasus perampokan terungkap melalui rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perempuan berumur 48 tahun dipukul dan ditendang beberapa kali oleh seorang pria di lift di stasiun MRT Taman Mutiara di Cheras pada Kamis 14 Februari 2019.

"Ketakutan terbesar saya adalah bahwa jika dia tidak segera ditangkap, tindakannya dapat mempengaruhi penjahat lain untuk melakukan kejahatan serupa di wilayah," kata Lim Lip Eng, yang menawarkan hadiah tersebut mnegutip The Sun Daily via Channel News Asia, Selasa (19/2/2019).

"Mereka bisa saja menargetkan korban dari semua umu termasuk laki-laki atau beroperasi dalam kelompok."

My office offers a bounty of RM10,000 on behalf of an outraged anonymous for anyone with credible information for the police, leading to the arrest of the robber who mercilessly assaulted a helpless woman in a MRT lift recently. My office email: parlimenkepong@gmail.com— LIM LIP ENG (@limlipeng) 17 Februari 2019