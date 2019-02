JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) akan bersiap kembali untuk melakukan produk kolaborasi dengan Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) setelah peluncuran Livina dan Xpander.

Hal tersebut diungkapkan Regional Vice President, Head of Nissan Asia n Oceania, Yutaka Sanada disela peluncuran all new Livina, menurutnya Nissan dan Mitsubishi akan kembali melakukan produk kolaborasi kembali.

Namun dirinya belum ingin mengungkap model seperti apa yang akan diluncurkan setelah Xpander dan Livina. Menurutnya pasar Indonesia yang cukup kuat sangat menguntungkan bagi Nissan dan Mitsubishi melakukan kolaborasi sebagai langkah efisiensi.

Sebagaimana diketahui, pada produksi kolaborasi ini, Mitsubishi akan memanfaatkan fasilitas Nissan untuk memproduksi mesin. Sedangkan perakitannya akan dilakukan di pabrik Mitsubishi.

Langkah ini merupakan strategi yang sudah dijalankan oleh Toyota dan Daihatsu, dimana produksi Avanza dan Xenia diserahkan kepada Daihatsu. Kedua model tersebut kini menjadi kekuatan bagi skala besar penjualan Toyota di tanah air.

Daihatsu juga diuntungkan dengan jumlah produksi dan pemasaran yang dilakukan keduanya baik untuk pasa lokal maupun eksport.

