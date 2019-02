JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) selama delapan tahun terus mendongkrak target penjualan Scoopy di pasar domestik. Hal tersebut terlihat dari target penjualan skuter matik gaya klasik ini selama tiga tahun kebelakang.

Honda menargetkan penjualan Scoopy pada 2016 sebesar 528 ribu unit lebih, masuk tahun berikutnya target mencapai 612 ribu unit dan tahun lalu, target penjualan Honda Scoopy mencapai 720 ribu unit. Memasuki tahun ini, tentu Honda akan mendongkrak kembali skutir matik terlaris kedua Honda setelah BeAt eSP.

Menjadi kebiasan produsen Honda untuk bisa kembali mendongkrak penjualan, langkah penyegaran dilakukan pada Scoopy, dimana kali ini striping dan warna baru menjadi amunisi pamungkas menggoda konsumen skutik di Indonesia.

Pada varian stylish kini hadir dengan tampilan stripe elegan berkelas dengan menonjolkan garis minimalis dengan satu pilihan warna baru yakni Stylish matte brown. Melengkapi tipe sporty terdapat warna Varian sporty ini tersedia dalam 3 varian warna yaitu Sporty White, Sporty Red, dan Sporty Black.

Hadirnya model penyegaran Honda Scoopy menurut Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya hadir melengkapi gaya hidup konsumen, yang sejak 2010 telah memposisikan Scoopy sebagai skuter matik dengan penjualan terbesar kedua di Indonesia.

“Hadirnya New Honda Scoopy melalui ragam warna yang atraktif serta dilengkapi dengan berbagai fitur canggih memberikan pilihan bagi para pecinta motor skutik unik dan fashionable di Indonesia. Kehadiran New Honda Scoopy diharapkan dapat memberikan rasa bangga bagi pengendara yang menyukai gaya hidup sebagai trendsetter di kalangannya,” ujar Thomas.

Seperti model terbarunya, Honda Scoopy masih tetap mengusung fitur Combi Brake System (CBS) serta tuas pengunci Brake Lock System yang mudah digunakan saat berhenti ditanjakan serta standar samping otomatis (Side Stand Switch).

Model ini responsif dengan akselerasi 12,73 detik untuk mencapai jarak 200m dan memiliki kecepatan maksimum hingga 91,3 km/jam. Konsumsi bahan bakar yang irit di kelasnya dapat mencapai 59 km/liter dengan metode pengujian ECE R40 melalui fitur ISS dengan pengetesan EURO 3 (EURO 2 = 61,9 km/liter).

Varian New Honda Scoopy dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp18.525.000.

(muf)