JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan dua model facelift pada Mobilio dan Civic turbo. Sedan dengan mesin 1.500 turut mendapat ubahan yang sama dengan Mobilio.

Pada bagian eksterior, tampang Civic 1.5 turbo terbilang tak banyak berubah, hanya terdapat penambahan aero kit di bagian depan samping hingga belakang. Bagian bumper juga mendapat penambahan foglamp yang diperkuat dengan aksen krom.

Interior new Honda Civic hadir dengan desain bangku yang semakin elegan. Sementara bagian kursi penumpang depan kini dilengkapi dengan 4-way Front Passenger Power Seat Adjuster untuk menambah kenyamanan posisi duduk penumpang. New Honda Civic kini juga dilengkapi dengan Auto Dimming Rear View Mirror untuk memperjelas visibilitas saat terkena pantulan sinar dari kendaraan di belakang.

“New Honda Civic merupakan salah satu model dengan reputasi besar di berbagai negara, salah satunya termasuk di Indonesia. Penyegaran yang dilakukan pada desain bagian eksterior dan fitur di interior mengukuhkan kemewahan dan citra sporty dari model ini,” papar Takehiro Watanabe, President Director PT HPM.

New Honda Civic menggunakan mesin 1.5L VTEC Turbo dengan teknologi Earth Dreams. Mesin ini menghasilkan peningkatan besar pada tenaga dan torsi dengan tenaga maksimal 173 PS pada 5.500 rpm, namun tetap hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

New Honda Civic 1.5L Turbo ditawarkan dengan harga Rp 507.000.000,- Harga untuk on the road wilayah Jabodetabek dan juga BBN Mobil Pertama tahun 2019. Untuk warna Metallic dan Pearl dikenakan penambahan biaya Rp 2.000.000.

