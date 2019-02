JAKARTA - Setelah resmi diluncurkan untuk pasar automotif Indonesia, PT Nissan Motor Indonesia kini mulai gerilya pemasaran all new Livina ke banyak daerah.

Setelah Jakarta, Nissan memboyong Livina ke Bandung untuk diperkenalkan ke warga sekitar. Tak hanya Livina, Nissan juga turut memboyong Serena sebagai kendaraan keluarga premium.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh warga Bandung untuk pertama kalinya juga mendapat kesempatan menjajal model MPV andalan terbaru Nissan. Meski secara tampilan mobil ini diketahui menggunakan platform milik Xpander.

Nissan all new Livina memiliki perbedaan dari desain grill berbentuk V, foglamp LED dengan tambahan lips spoiler, dan lampu belakang yang tak sama dengan Xpander. Selebihnya bodi all new Livina tak jauh beda dengan saudara kembarnya.

Pada sektor interior, perbedaan paling mencolok terlihat dari penggunaan start/stop button, material kulit dan layar sentuh berukuran 7 inchi. Kelengkapan ini hanya terdapat pada tipe tertingginya yakni VE dan VL.

Untuk tipe EL matik dan manual tidak disematkan fitur tersebut, dimana sistem hiburan dilengkapi head unit 2 Din. Sayangnya tipe terendah E tidak dibekali head unit tersebut. Sedangkan seluruh tipe memiliki perangkat pengisi daya USB di bangku depan hingga belakang.

Sistem penghenti laju kendaraan Nissan all new Livina dibekali teknologi ABS, EBD dan Brake Assist. Selain itu ada pula sabuk pengaman tiga titik, dual SRS Airbag, Auto Hazard Light on emergency braking dan immobilizer.

Sektor pacunya, Nissan all new Livina menggunakan mesin 4A91 yang sama dengan Mitsubishi Xpander berkapasitas 1.499 Cc yang mampu meletupkan tenaga mencapai 102 hp pada 6.000 rpm, sedangkan torsi puncaknya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm. Seluruh tenaga mesin disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan matik.

Nissan all new Livina dibanderol dengan harga termurah mencapai Rp198,9 juta hingga Rp261,9 juta.

